Thúy Nga: Phi Nhung và em trai có xích mích nhỏ với nhau, từng khóc rất nhiều

Những chia sẻ của Thúy Nga về cố ca sĩ đang khiến dân mạng chú ý.

Ca sĩ Phi Nhung, 49 tuổi, qua đời trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đại diện bệnh viện, chị qua đời vào khoảng 11h57, do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi, bão Cytokine, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy ECMO, lọc máu và sử dụng các loại thuốc cao cấp nhất. Mới đây, trên sóng livestream Thúy Nga đã nghẹn ngào chia sẻ về cố ca sĩ Phi Nhung. Theo danh hài, trong một lần đi tour diễn Châu Âu, cô cùng Phi Nhung và em trai nữ ca sĩ được xếp ở chung 1 phòng. Đó cũng là chuyến lưu diễn đầu tiên mà cả hai được xếp ở chung phòng. Cô cho biết trong nhiều ngày lưu diễn tại đây, Thúy Nga đã chứng kiến những điều chân thật nhất từ đàn chị. Cụ thể có một hôm, cố ca sĩ và em trai có xích mích nhỏ với nhau, nữ ca sĩ đã uống rượu để giải sầu.

Cố ca sĩ Phi Nhung và Thúy Nga Danh hài cho hay, có hơi men trong người, đêm đó cố ca sĩ đã khóc rất nhiều, thậm chí khóc nguyên đêm và không ngủ. Tâm sự cùng Thúy Nga, Phi Nhung buồn bã: "Nga ơi, cuộc đời tôi khổ lắm, tôi khổ lắm bà ơi. Bây giờ tôi khóc nhiều tôi làm phiền bà lắm, tôi biết, nhưng bà phải cho tôi khóc, tôi mới đã". Cô cho biết đàn chị đã chia sẻ về cuộc sống cơ cực của mình. Từ bé, Phi Nhung đã phải chăm lo cho các em, gánh vác gia đình. Từ lúc khổ cho tới thành công, cố ca sĩ luôn cưu mang, gánh vác các em và mọi người trong gia đình. "Nhìn tôi vậy thôi, chứ tôi rất là nặng gánh", Phi Nhung trải lòng với đàn em. Thúy Nga vô cùng thương đàn chị khi chứng kiến những gì mà cố ca sĩ đã trải qua.

Thúy Nga lên sóng livestream tâm sự về Phi Nhung Ca sĩ Phi Nhung, 49 tuổi, qua đời trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đại diện bệnh viện, chị qua đời vào khoảng 11h57, do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi, bão Cytokine, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy ECMO, lọc máu và sử dụng các loại thuốc cao cấp nhất. Trước đó, tối ngày 22/8, nữ ca sĩ đã chia sẻ lại bài viết ghi lại hình ảnh đi làm từ thiện, cho biết mình có tiếp xúc với một vài F0. Ngoài ra, Phi Nhung cũng cáo lỗi vì không thể hát cho mọi người nghe ngay lúc ấy: "Nhân đây, Phi Nhung xin cáo lỗi với khán giả Thúy Nga và khán giả hải ngoại lần này. Kính mong mọi người thông cảm". Giờ đây, khi nhìn lại lời bài đăng cuối cùng của Phi Nhung, netizen đã không khỏi nghẹn ngào. Cố ca sĩ ra đi để lại niềm tiếc thương trong lòng khán giả Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình như đóng góp cho quỹ vắc xin, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư... từ giữa tháng 6 đến ngày 5-8. Ảnh: Tổng hợp

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