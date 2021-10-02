Kim Ngân vừa có nhà tiền tỷ, Thúy Nga livestream 'nóng' nói lí do không ở được, sợ la hét

Khán giả lo lắng hơn khi Thúy Nga khẳng định Kim Ngân sẽ không ở được căn hộ này bởi vì rất nhiều lý do. Danh hài cho biết đã từng có ý định mua căn hộ này cho đàn chị, nhưng mẹ Kim Ngân không chịu, lo lắng con gái ở một mình không ai chăm sóc.

Vừa nghe tin Kim Ngân có nhà mới, Thúy Nga đã chúc mừng và có màn lên sóng đáng chú ý. Thúy Nga hé lộ từng xem căn nhà này cho đàn chị tuy nhiên sau đó lại trì hoãn. Thúy Nga cho biết đã âm thầm đi xem rất nhiều căn nhà cho Kim Ngân, giá từ 30.000 USD cho đến 180.000 USD đều có, nhưng không dám công khai vì sợ "nói trước bước không qua".

Mặc ai nói gì thì nói, danh hài vẫn quyết định đi xem căn hộ này, bởi vì gần nhà cô và cũng tiện cho việc chăm lo cho đàn chị. Theo Thúy Nga, tại thời điểm đó căn hộ này có giá 39.000 USD, phí đất hàng tháng là 1.250 USD. Sau đó, danh hài đã từ bỏ ý định mua căn hộ này, sau khi liên hệ với văn phòng quản lý tại khu dân cư.

"Kim Ngân không được ở khu này. Khi Nga đến nhà này, dù mẹ Kim Ngân can ngăn, nhưng vì quá rẻ, gần nhà mình, Nga đã liên hiện văn phòng tại khu này. Luật ở khu này là chỉ cho 1 phòng ngủ, thêm 1 phòng là sai luật và họ sẽ bắt mình tháo gỡ. Điều thứ 2, khu này là khu dân cư dành cho người già và ai đứng tên thì mới được ở". Danh hài cho biết.

Thúy Nga trên sóng livestream

Thúy Nga thông tin thêm: "Ai muốn mua căn nhà tại khu này phải trên 55 tuổi thì mới được ở, hoặc nếu người mua không ở thì chỉ có vợ, chồng hoặc con cái mới được phép ở căn hộ này, và phải trên 45 tuổi. Tại đây, họ cũng không cho phép chủ nhà cho người khác thuê hoặc share phòng tính phí. Nga đã hỏi về trường hợp của Kim Ngân là một người bệnh, có thể ở đây được không thì họ cho biết là không được, họ sợ la hét ảnh hưởng xóm làng. Khi đó, Nga cũng đã có ý định đề nghị cho mẹ ruột Kim Ngân đứng tên để chị có thể ở được, nhưng cô không chịu vì sợ Kim Ngân ở một mình không ai lo".

Nhà mới của Kim Ngân

Trước đó, dân mạng phấn khích khi hay tin Kim Ngân có nhà mới. Được biết căn này của Kim Ngân thuộc kiểu "mobile home", với thiết kế 1 phòng duy nhất. Để phù hợp và tiện lợi cho việc sinh sống của Kim Ngân, mạnh thường quân này đã thiết kế, ngăn thành 3 phòng. Theo đó, phòng khách và phòng ăn nối liền nhau, tạo thành không gian rộng rãi, thoải mái. Căn nhà trông đầy đủ tiện nghi để cô có thể sinh hoạt và ăn ở thoải mái. Choáng hơn nữa là chi phí "căn nhà di động" của Kim Ngân có giá khoảng 80.000 USD, chưa tính chi phí sửa sang, thuê nhân công...

Hiện tại, chia sẻ của Thúy Nga vẫn gây chú ý từ MXH và nhận nhiều bình luận của dân mạng.

Ảnh: Tổng hợp