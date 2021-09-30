Từng vật vạ ngoài đường ngủ cùng bịch ni lông, Kim Ngân giờ đây khiến dư luận ngỡ ngàng với căn 'mobile home' hiện tại, nghe giá mà 'choáng'

Trải qua cuộc sống khó khăn tuổi xế bóng, nhìn căn nhà hiện tại của Kim Ngân, ai nấy đều mừng thay cho nữ ca sĩ.

Cựu ca sĩ Kim Ngân đã từng có thời hoàng kim với bao người ngưỡng mộ. Nhan sắc và gia thế bên chồng của cô bề thế nhưng trót mang kiếp "hồng nhan bạc phận" nên cuộc sống về già của cô vô cùng lận đận. Sau khi rời vòng tay của Thúy Nga, Kim Ngân đã được một nhân vật em họ tự nhận tên G.N. đón về chăm sóc. Tuy nhiên cũng chính vì điều này mà gây nên nhiều tranh cãi trên MXH. Mới đây, kênh Youtube Tiến Dũng chia sẻ một clip ghi lại toàn cảnh căn nhà của Kim Ngân. Sau bao ngày được G.N cưu mang cô cũng đã có nhà riêng do mạnh thường quân trao tặng.

Kim Ngân đã có nhà mới Được biết, nhà mới của cô thuộc kiểu "mobile home", với thiết kế 1 phòng duy nhất. Để phù hợp và tiện lợi cho việc sinh sống của Kim Ngân, mạnh thường quân này đã thiết kế, ngăn thành 3 phòng. Theo đó, phòng khách và phòng ăn nối liền nhau, tạo thành không gian rộng rãi, thoải mái. Căn nhà trông đầy đủ tiện nghi để cô có thể sinh hoạt và ăn ở thoải mái. Choáng hơn nữa là chi phí "căn nhà di động" của Kim Ngân có giá khoảng 80.000 USD, chưa tính chi phí sửa sang, thuê nhân công... Không gian vô cùng thoáng mát, rộng rãi Trước đó, khi bị tố không cho mọi người gặp Kim Ngân, em họ cựu ca sĩ đã giải thích: "Lúc đầu, tôi nghe xong rất mừng vì mục đích của tôi chỉ muốn giúp cho chị Kim Ngân được thoải mái. Tôi sẵn sàng cho địa chỉ để 2 chị tới thăm. Sau đó, tôi không biết chính xác thời điểm họ tới thăm, chỉ tình cờ bước ra cửa thì thấy họ đã đứng ở trước cửa từ bao giờ. Thấy họ giới thiệu là Thụy Mi và Linh Đan thì tôi cũng mời họ vào nhà. Nhưng chị Kim Ngân vừa nhìn thấy họ liền lập tức chạy ra sau tủ vi tính để trốn. Tôi nhìn thấy vậy mới bảo: 'Chị thông cảm, chị Kim Ngân không muốn gặp chị chứ không phải em không muốn cho chị gặp chị ấy. Thôi, để dịp khác em sẽ cho chị gặp Kim Ngân sau".

Thúy Nga từng giúp đỡ Kim Ngân rất nhiều "Tôi chỉ nói có thế thôi, chứ mọi chuyện không có gì nghiêm trọng hết. Vậy mà giờ người ta nói tôi cấm đoán không cho ai gặp Kim Ngân. Họ chỉ nói thôi chứ không biết sự thật như thế nào, nếu họ muốn, tôi sẵn sàng ba mặt một lời xem có đúng là tôi cấm họ không. Nếu cấm thì tôi phải cấm ngay từ đầu, còn cho địa chỉ nhà để họ đến làm cái gì". Người này nói thêm. Hình thời trẻ của bà thuộc dạng mỹ nhân khiến khán giả tiếc nuối Hiện tại, nhìn căn nhà mới của Kim Ngân ai nấy đều mừng thay cô và mong cuộc sống của cựu ca sĩ sẽ tốt dần lên hơn trong tương lai. Ảnh: Tổng hợp

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