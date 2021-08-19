Lộ ảnh mới Kim Ngân bên bịch ni lông, nằm đói ngoài đường, em họ thách 'đứa nào ngon nhảy vào giúp xem?'

Hậu trường 19/08/2021 17:40

Hình ảnh mới cho thấy cựu ca sĩ Kim Ngân nằm đói ngoài đường, không hề sung túc đầy đủ như ảnh em họ đã chia sẻ.

Một kênh mới đây đã chia sẻ ảnh Kim Ngân nằm ngoài vỉa hè ngủ bên 2 bịch ni lông khiến dân mạng xót xa. Ngoài ra bà còn nói: "Con đói quá vì từ trưa đến giờ không được ăn gì, chỉ đi lang thang ngoài đường nên ngủ thiếp đi". Hình ảnh bà ăn mặc giống y chang clip hay hình ảnh bà em họ đã từng đăng tải. 

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Lộ ảnh mới Kim Ngân bên bịch ni lông, nằm đói ngoài đường, em họ thách 'đứa nào ngon nhảy vào giúp xem?' - Ảnh 2

Hình ảnh lang thang đau lòng của Kim Ngân - Ảnh: Internet

Khi thấy hình ảnh đau lòng này, một khán giả quan tâm hỏi han thì cựu ca sĩ nói vẻ yếu ớt: "Con đói quá vì từ trưa đến giờ không được ăn gì, chỉ đi lang thang ngoài đường nên ngủ thiếp đi". Điều này hoàn toàn khiến khán giả sốc nặng vì qua những thước phim chỉnh chu mà em họ bà chia sẻ, có thể thấy cuộc sống của nữ ca sĩ vô cùng đầy đủ và vui vẻ.

Khi bị khán giả cho rằng giả dối trong việc chăm sóc Kim Ngân, vị này đáp lại: "Kim Ngân lang thang, ngủ đâu, sống đâu là quyền của Kim Ngân, không cần con **** H.T (người giúp Thúy Nga tìm đến luật sư, kiện kẻ tung tin nhảm) xía vào. *** *** đi, gia đình không cần bà lên tiếng".

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Lộ ảnh mới Kim Ngân bên bịch ni lông, nằm đói ngoài đường, em họ thách 'đứa nào ngon nhảy vào giúp xem?' - Ảnh 4

Khác xa hình ảnh mà em họ cựu ca sĩ chia sẻ - Ảnh: Internet

Chưa kể, anh còn thách rất tự tin: "Kim Ngân lang thang sống ngoài đường, đứa nào ngon nhảy vào giúp xem. Hèn hạ, lén lút, chụp màn hình đưa lên mạng câu view là giỏi". Vụ việc gây sự bức xúc rộng rãi đến cư dân mạng và nhiều khán giả cảm thấy xót xa cho Kim Ngân. Cuộc sống về chiều mang bệnh đã khổ mà bà còn bị đối xử như thế. 

Trước đó, khi bị tố không cho mọi người gặp Kim Ngân, em họ cựu ca sĩ đã giải thích:"Lúc đầu, tôi nghe xong rất mừng vì mục đích của tôi chỉ muốn giúp cho chị Kim Ngân được thoải mái. Tôi sẵn sàng cho địa chỉ để 2 chị tới thăm. Sau đó, tôi không biết chính xác thời điểm họ tới thăm, chỉ tình cờ bước ra cửa thì thấy họ đã đứng ở trước cửa từ bao giờ. Thấy họ giới thiệu là Thụy Mi và Linh Đan thì tôi cũng mời họ vào nhà. Nhưng chị Kim Ngân vừa nhìn thấy họ liền lập tức chạy ra sau tủ vi tính để trốn. Tôi nhìn thấy vậy mới bảo: 'Chị thông cảm, chị Kim Ngân không muốn gặp chị chứ không phải em không muốn cho chị gặp chị ấy. Thôi, để dịp khác em sẽ cho chị gặp Kim Ngân sau".

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Kim Ngân và Thúy Nga thuở còn  bên nhau - Ảnh: Internet

"Tôi chỉ nói có thế thôi, chứ mọi chuyện không có gì nghiêm trọng hết. Vậy mà giờ người ta nói tôi cấm đoán không cho ai gặp Kim Ngân. Họ chỉ nói thôi chứ không biết sự thật như thế nào, nếu họ muốn, tôi sẵn sàng ba mặt một lời xem có đúng là tôi cấm họ không. Nếu cấm thì tôi phải cấm ngay từ đầu, còn cho địa chỉ nhà để họ đến làm cái gì". Người này nói thêm.

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Kim Ngân lúc mới phát bệnh - Ảnh: Internet

Hiện tại hình ảnh Kim Ngân nằm đói ngoài đường vẫn gây xôn xao MXH. Khán giả xót xa mong bà có cuộc sống tốt hơn và mau khỏi bệnh để có thể trở lại cuộc sống bình thường.

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