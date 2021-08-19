Rộ nghi vấn dân mạng đòi tẩy chay Jack rầm rộ sau scandal có con riêng?

Hậu trường 19/08/2021 11:59

Dù Jack đã lên tiếng xin lỗi, nhưng dư âm của scandal này vẫn còn âm ỉ trong lòng người hâm mộ.

Những ngày qua có lẽ là đại hạn với ngôi sao đình đám Jack. Anh bị tố bắt cá hai tay và còn có con riêng với người đẹp Thiên An. Sau khi "phốt" tràn lan trên mạng, dù đã lên tiếng đính chính, xin lỗi khán giả nhưng có lẽ mọi thứ đâu dừng lại ở đó.

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Có tin đồn râm ran rằng Jack sẽ bay sang Hàn quay một gameshow đình đám, tuy nhiên do dịch nên mọi thứ phải dời lại. Ngoài ra, anh còn phải tập cho ngoại hình chuẩn na ná Jun Phạm, Ngô Kiến Huy nhưng chẳng hiểu tập kiểu gì mà body vẫn y chang như cũ. Nhiều antifan đã tranh thủ tràn vô nhận xét và cho rằng Jack cần cố gắng nhiều hơn để có body 6 múi.

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Rộ nghi vấn dân mạng đòi tẩy chay Jack rầm rộ sau scandal có con riêng? - Ảnh 3

Thông tin râm ran Jack tham gia 1 show đình đám cùng 2 mỹ nam VBiz - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, còn có tin đồn bên lề rằng Jack không chịu rút tên khỏi show này nên bàn dân thiên hạ kéo nhau vào đòi tẩy chay chương trình rầm rộ. Còn nhớ trước kia, khi scandal của Hoài Linh nổ ra, antifan cũng kéo vô show Thách Thức Danh Hài đòi tẩy chay khiến Ê kíp một phen điêu đứng.

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Rộ nghi vấn dân mạng đòi tẩy chay Jack rầm rộ sau scandal có con riêng? - Ảnh 5

Rộ nghi vấn dân mạng đòi tẩy chay Jack rầm rộ sau scandal có con riêng? - Ảnh 6

Bình luận của dân mạng khi nghe tin Jack tham gia show đình đám này và so sánh cùng 2 mỹ nam kia - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, khi gõ tên của anh trên MXH đã không còn hiện ra trang cá nhân. Nam ca sĩ đã khóa hẳn trang Facebook. Dân mạng thi nhau tò mò rằng có thể nam thần tượng muốn yên ắng một thời gian, cũng có người cho rằng việc khóa trang MXH hay không đó là chuyện riêng của nghệ sĩ, không nên quá soi mói.

Ngoài ra, tối 10/8, Jack cũng đã xin lỗi công khai khán giả, đối tác, khách hàng trên trang cá nhân: "Xin lỗi những ai liên quan đến câu chuyện đời tư của Jack, quý khách hàng, đối tác, công ty và fandom của mình đã bị ảnh hưởng liên đới trong vấn đề này".

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Rộ nghi vấn dân mạng đòi tẩy chay Jack rầm rộ sau scandal có con riêng? - Ảnh 8

Ngoài khóa trang cá nhân, Jack cũng đã xin lỗi khán giả trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

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Nam ca sĩ chia sẻ thêm: "Chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tận tường, mọi thứ đã không diễn tiến như mong đợi của cả Thiên An và Jack. Thời gian này Jack không còn trong một mối quan hệ tình cảm nào… Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành".

 

Jack có động thái khóa hẳn Facebook giữa tâm bão, fan lo lắng vô cùng

Jack có động thái khóa hẳn Facebook giữa tâm bão, fan lo lắng vô cùng

Jack đã khóa trang cá nhân. Dân mạng tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra?

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