Nghi vấn tình cũ Jack đăng 'tút' bóng gió giữa thời điểm sóng gió, thực hư ra sao?

Hậu trường 10/08/2021 10:04

Dòng trạng thái ẩn ý của cô gái bị nghi là tình cũ Jack đang gây xôn xao MXH.

Mấy ngày qua, MXH rùm beng vì thông tin nghi vấn nam ca sĩ Jack có con riêng và sự lên tiếng của Thiên An càng khiến khán giả tò mò hơn bao giờ hết. Mọi thứ dù còn mập mờ tuy nhiên khán giả cho rằng không nên nói trước điều gì vì người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.

Mới đây, một cô gái bị nghi là tình cũ của Jack tiếp tục đăng bài post chia sẻ ấn ý lên trang cá nhân giữa thời điểm nhạy cảm. Cô gái tên L.V.K chia sẻ ẩn ý rằng: “Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong k**”. Ngay bên dưới comment, nhân vật này cũng mập mờ khi được dân mạng hỏi về nam ca sĩ.

Nghi vấn tình cũ Jack đăng 'tút' bóng gió giữa thời điểm sóng gió, thực hư ra sao? - Ảnh 1
 

Nghi vấn tình cũ Jack đăng 'tút' bóng gió giữa thời điểm sóng gió, thực hư ra sao? - Ảnh 2

Hình ảnh gây xôn xao trước đó 
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Nghi vấn tình cũ Jack đăng 'tút' bóng gió giữa thời điểm sóng gió, thực hư ra sao? - Ảnh 4

Bài đăng ẩn ý và comment của cô gái trên trang cá nhân 

Theo Người Lao Động, trưa 8-8, Thiên An lên tiếng thừa nhận việc Jack có con với cô và hé lộ quen được hơn 2 năm, chia tay sau 1 tháng cô hạ sinh con đầu lòng với nam ca sĩ. Cô đăng ảnh trong thời gian mang thai và hé lộ cận mặt con gái. 

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Cụ thể trong tâm thư, Thiên An kể chuyện tình cặp đôi được gia đình chấp nhận. "Bạn bè 2 bên cũng đều biết sự hiện diện của nhau. Tụi mình có 1 bé gái xinh xắn chào đời vào ngày 1-4-2021. Nhưng trong quá trình yêu nhau, mình và anh ngày càng bất đồng quan điểm và không còn tiếng nói chung nên khi mình sanh Sol (tên ở nhà) đuợc 20 ngày thì cũng chấm dứt mối quan hệ với anh vào ngày 22-4-2021" - Thiên An cho biết.

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Trước đó, tối ngày 7/8, MXH chao đảo khi cô gái tên T.V đăng bài tố ca sĩ Jack bắt cá nhiều tay và còn có con với hotgirl Thiên An (bạn gái tin đồn của Jack). Cô gái này cho biết bản thân và Jack có quan hệ tình cảm từ tháng 3 năm 2020. Khi biết số điện thoại của Thiên An, từng tham gia MV Sóng Gió với vai nữ chính, cô T.V này đã hỏi han về mối quan hệ của hai người. Theo đó, T.V ngầm phát hiện ra những sự thật hơi... buồn và nghi vấn Jack còn đang hẹn hò với cả 1 nhân vật khác.
Thế nhưng đây mới chỉ là bài đăng tố cáo 1 chiều từ phía T.V và hiện tất cả là nghi vấn, thực hư thế nào thì vẫn chưa rõ. Hiện tại nhân vật chính vẫn im lặng về mọi việc.

Ảnh: Facebook nhân vật

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