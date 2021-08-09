SỐC: Cộng đồng fan yêu cầu không so sánh scandal Jack và Ngô Diệc Phàm, lí do là gì?

Hậu trường 09/08/2021 10:47

Đa số fan kêu gọi không so sánh scandal của Jack và ngôi sao CBiz vì tính chất của hai vụ là hoàn toàn khác nhau.

Lùm xùm rùm beng của Ngô Diệc Phàm với nghi án hiếp dâm trẻ em, liên quan đến đường dây ma túy chưa dứt thì Jack lại vướng nghi án có con riêng và bắt cá 3 tay. Trong khi dân mạng đang rần rần so sánh vụ việc của cả hai thì một số lại có ý kiến khác.

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Fan cho rằng scandal của hai ngôi sao là hoàn toàn khác nhau, không nên so sánh - Ảnh: Internet

Một phe nhận định tính chất của 2 scandal hoàn toàn khác nhau. Lùm xùm của tài tử CBiz liên quan đến án hình sự, cưỡng bức trẻ vị thành niên và đặc biệt là đã được phía cảnh sát xác nhận.

Một phe cho rằng vụ lùm xùm của Jack vẫn chỉ mới là bài đăng một phía từ T.V. Jack vẫn còn thời gian và cơ hội để lên tiếng, đưa ra bằng chứng thanh minh cho bản thân.

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Một số comment của cư dân mạng: "2 scandal khác nhau, các bạn không nên so sánh như thế", "Dù có sai với ai đi nữa. Có làm điều gì đi nữa. Có xảy ra chuyện gì thì cũng không sao cả. Chỉ cần nghe nhạc hay và thưởng thức là được thôi chứ quan tâm gì chuyện đời tư", Thôi mà, mỗi việc đều khác nhau, các bạn không nên căng thẳng như thế"...

Trước đó, tối ngày 7/8, MXH chao đảo khi cô gái tên T.V đăng bài tố ca sĩ Jack bắt cá nhiều tay và còn có con với hotgirl Thiên An (bạn gái tin đồn của Jack). Cô gái này cho biết bản thân và Jack có quan hệ tình cảm từ tháng 3 năm 2020. Khi biết số điện thoại của Thiên An, từng tham gia MV Sóng Gió với vai nữ chính, cô T.V này đã hỏi han về mối quan hệ của hai người. Theo đó, T.V ngầm phát hiện ra những sự thật hơi... buồn và nghi vấn Jack còn đang hẹn hò với cả 1 nhân vật khác.

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T.V bộc bạch trên trang cá nhân: "Mình hoàn toàn sụp đổ khi biết được Thiên An cũng không hề biết sự tồn tại của mình. Và điều khủng khiếp hơn nữa là trong cùng 1 khoảng thời gian, Jack quen một lúc 2 người. Mình được biết chị An mang thai vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2020. Trong thời gian mang thai, chị An nói với mình là sống tại nhà Jack, mình thực sự không nhờ trong khoảng thời gian đó Jack vẫn hẹn mình đến nhà một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra".

"Mình cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi Jack có thể là con người vô tình đến vậy, không có trách nhiệm như một người đàn ông mình vẫn mong chờ, và mình bất ngờ hơn nữa khi biết có 1 người con gái khác cũng đang trong mối quan hệ với Jack, chị An đã nói cho mình biết. Bạn ấy tên Q và quen Jack vào mùng 4 tết âm lịch, tức ngày 15/2/2020. Vậy là mùng 1, Jack gặp mình, mùng 4 Jack gặp Q". Cô viết thêm...

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SỐC: Cộng đồng fan yêu cầu không so sánh scandal Jack và Ngô Diệc Phàm, lí do là gì? - Ảnh 5SỐC: Cộng đồng fan yêu cầu không so sánh scandal Jack và Ngô Diệc Phàm, lí do là gì? - Ảnh 6

SỐC: Cộng đồng fan yêu cầu không so sánh scandal Jack và Ngô Diệc Phàm, lí do là gì? - Ảnh 7

Bài đăng gây xôn xao MXH trước đó - Ảnh: Sưu tầm

Ngoài bài đăng, cô gái tên T.V còn chia sẻ ảnh Jack cởi trần và loạt tin nhắn. Thế nhưng đây mới chỉ là bài đăng tố cáo 1 chiều từ phía T.V và hiện tất cả là nghi vấn, thực hư thế nào thì vẫn chưa rõ. Hiện tại nhân vật chính vẫn im lặng về mọi việc.

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Từ khóa:   Jack ngoại tình Jack có con riêng Ngô Diệc Phàm

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