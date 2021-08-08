Võ Hạ Trâm mừng đầy tháng công chúa nhỏ, nhìn mâm cúng biết ngay 'con nhà giàu' thứ thiệt

Cụ thể, cô viết: "Đầy tháng công chúa của mẹ. Mong con ăn ngon chóng lớn và nhớ thương mẹ nhiều nhiều nha. Cảm ơn mẹ đỡ đầu đã tài trợ trang phục cho con". Đính kèm bài đăng là hình ảnh thiên thần nhỏ và mâm cúng vô cùng sang chảnh.

Sau bao ngày mang nặng đẻ đau thì ca sĩ Võ Hạ Trâm đã chào đón một cô công chúa nhỏ vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Hôm nay nhân ngày đầy tháng của con gái, nữ ca sĩ hào hứng khoe ảnh lên MXH.

Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều fan hâm mộ đã vào gửi lời chúc cho công chúa nhỏ của cô: "Chúc mừng đầy tháng công chúa!", "Chúc mừng đầy tháng công chúa Moon chúc bé ăn mau chóng lớn khoẻ mạnh và thông minh học giỏi giống ba hát hay giống mẹ", "Em chúc bé mau lớn mạnh khỏe thông minh xinh đẹp ngoan hiền hát hay như mẹ nè", "Em đã đầy tháng rồi. Chúc con gái hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn nha"...

Fan vào chúc mừng không ngớt lời - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay bên dưới những comment, nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến fan hâm mộ. Trước đó, vào đầu năm 2021, nữ ca sĩ hạnh phúc thông báo trên trang cá nhân tin vui mang thai con đầu lòng. Trong thời gian mang bầu, nữ ca sĩ liên tục chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào bên ông xã khiến cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ.

Nữ ca sĩ trong những ngày mang thai vẫn lộng lẫy như bà hoàng - Ảnh: Internet

Trưa ngày 13/7, ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ đăng story thông báo Võ Hạ Trâm đã chính thức hạ sinh con gái đầu lòng. Theo đó, Võ Hạ Trâm đã chụp hình ái nữ và gửi cho người em. Giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp cũng vui mừng gửi lời chúc tới gia đình người chị thân thiết: "Trời ơi, cháu tui trộm vía, cực phẩm nha. Mau ăn chóng lớn con gái nhé. Chị tui tuyệt vời quá, giỏi quá rồi. Chúc mừng anh chị và gia đình".

Đầu năm 2021, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm từng thông báo mang thai con đầu lòng - Ảnh: Chụp màn hình

Tháng 1/2019, Võ Hạ Trâm về chung một nhà với chồng là người Ấn Độ. Ông xã cô tên thật là Vikas Chaudhary, hiện đang là chủ tịch công ty chuyên về đá hoa cương. Cặp đôi quen biết nhau qua bữa tiệc của một người bạn và nhanh chóng về chung một nhà. Trong suốt thai kỳ, chồng Võ Hạ Trâm luôn đồng hành và chăm sóc nữ ca sĩ. Cô cũng thường xuyên cập nhật tình hình sức khoẻ mẹ bầu và thai nhi, đồng thời tiết lộ tên thân mật của ái nữ đầu lòng là Moon.

Võ Hạ Trâm bên chồng người Ấn Độ - Ảnh: Internet

Hiện tại, hình ảnh đầy tháng của con gái Võ Hạ Trâm vẫn gây chú ý trên MXH và nhận về nhiều lời chúc tốt đẹp.