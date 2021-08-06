SỐC: Bà mai 'gân' NSƯT Cát Tường suýt bị đột quỵ tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc'?

Khi chia sẻ video trên YouTube, MC Cát Tường đã bật mí tình thế giống bị đột quỵ khiến fan vô cùng lo lắng?

MC Cát Tường được nhiều khán giả biết đến qua lối dẫn đắt dễ thương, duyên dáng trong cách show hẹn hò. Ngoài ra cô còn thường hay livesstream bán hàng và giao lưu cùng khán giả. Mới đây nữ MC đã chia sẻ thông tin và trạng thái na ná đột quỵ khiến khán giả vô cùng lo lắng. Cụ thể Bà mai "gân" cho biết: "Tối qua Tường giống như bị đột quỵ vậy đó quý vị. Hôm qua Tường livestream buổi tối, đói bụng quá nên ăn lại chén bún hồi sáng. Xong Tường nghĩ có khi nào mình ăn bún này vô bị đau bụng không ta, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn ăn. Ăn xong ra livestream bán hàng. Livestream xong đói bụng quá, vô thấy trên bàn có trái chuối già, Tường lấy ăn. Ăn xong 10 giờ hơn, Tường lên nằm coi phim. Khoảng 11 giờ đêm, Tường xuống nhà bỗng nhiên xây xẩm mặt mày hết quý vị".

Cát Tường trong video trên YouTube Cát Tường còn diễn trả thêm tâm trạng sau khi ăn của mình như sau: "Tường mệt mà nó khó chịu, mệt lả người luôn. Lúc đầu mình nghĩ bị trúng gió nên Tường lên giường nằm. 5 phút mà vẫn còn cảm thấy mệt, Tường mới cầm điện thoại nhắn tin cho con gái qua tắt đèn giùm". "Tường nằm mà sợ mình bị đột quỵ, sau đó Tường tìm đủ mọi cách cho đến khi thoa dầu vào mới cảm thấy đỡ. Tường đoán mình bị trúng chuối già, kết hợp với bún. Nên quý vị nhớ giùm Tường nha, buổi tối đừng ăn bún và chuối già nha, ban đêm nó có thể vật mình. Đó là cảm giác hôm qua của Tường, y như bị đột quỵ". Nữ MC nói thêm.

Ngay khi video lên sóng, nhiều fan ruột của cô đã tràn vào thể hiện sự quan tâm, lo lắng: "Ôi chị yêu của em có sao không, đã khỏe chưa?", "Thương chị quá", "Hy vọng chị luôn khỏe để mãi là cô MC mai mối đỉnh nhất"... Khán giả comment quan tâm dưới video của nữ MC - Ảnh: Chụp màn hình Cát Tường là một diễn viên, người dẫn chương trình Việt Nam. Cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2019. Ngoài sự nghiệp diễn viên, Cát Tường còn là một người dẫn chương trình truyền hình. Cô nổi tiếng khi làm người dẫn chương trình trong chương trình Bạn muốn hẹn hò. Nữ MC còn tham gia làm giám khảo hoặc dẫn một số chương trình truyền hình khác như Bạn có thực tài, Siêu sao đoán chữ, Hát câu chuyện tình... Style biến hóa đa dạng của nữ MC - Ảnh: Internet Hiện tại đoạn video chia sẻ của cô vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều ý kiến quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-ba-mai-gan-nsut-cat-tuong-suyt-bi-dot-quy-tinh-the-ngan-can-treo-soi-toc-416260.html