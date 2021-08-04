NÓNG: Bàng hoàng thông tin NS Giang Còi qua đời sau khi rao bán xế hộp

Hậu trường 04/08/2021 23:24

NS Giang Còi qua đời bất ngờ khiến khán giả vô cùng tiếc thương.

Trên Fanpage của nam NS Giang Còi đã đăng thông tin ông vừa qua đời. Nam nghệ sĩ mất sau thời gian chống chọi bệnh ung thư và hưởng thọ 59 tuổi.

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Bên dưới hình ảnh đã chuyển sang trắng đen của nam nghệ sĩ, nhiều khán giả vô cùng tiếc thương và dành cho anh những bình luận mong nghệ sĩ yên nghỉ nơi chín suối.

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Thông báo trên Fanpage của nam nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, ông đã mắc bệnh ung thư di căn giai đoạn 3. Lúc nam NS phát hiện ra, căn bệnh quái ác này đã di căn đến các bộ phận khác trong cơ thể. Khoảng thời gian phải điều trị ung thư di căn giai đoạn 3, NS Giang Còi vẫn luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan đáng nể. Ông còn thông báo bán xế hộp trong lúc đổ bệnh: "Bán cho người sử dụng, có thợ đi xem xe cùng. Không bán cho thợ. Bao sang tên hoặc để tên chạy tiếp. Lưu hành một năm. Liên hệ con gái tôi. Bớt tiền cho người mua nhanh, nói ít".

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Khán giả và gửi lời chia buồn - Ảnh: Chụp màn hình

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NS Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học SKĐA, học cùng lớp với nghệ sĩ Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Ông được khán giả yêu mến qua các vai hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, đặc biệt là khi kết hợp cùng Quang Tèo, Văn Hiệp. Giang Còi trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, có bốn người con. Nhiều năm qua, ông sống một mình nuôi con, không đi thêm bước nữa.

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