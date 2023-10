Từng 'dậy sóng' cộng đồng mạng, MC VTV được cầu hôn rùm beng trên máy bay lộ 'ảnh nóng'

MC Hà My từng gây choáng với màn cầu hôn trên máy bay cùng ông chú đại gia khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ. Mới đây cô lại tiếp tục tham gia trend "Get to know me - Làm quen với tôi" với phiên bản đăng ảnh thay vì trả lời câu hỏi bằng chữ viết.

Thông qua trò chơi này, nữ MC đã tiết lộ nhưng câu chuyện "thâm cung bí sử" xoay quanh chuyện tình yêu của mình và đại gia Đinh Viết Hùng như điểm hẹn hò đáng nhớ, kỷ niệm hồi đầu nữ MC được chồng sắp cưới tán tỉnh... Nhưng chiếm trọn sự chú ý của dân mạng là màn khoe ảnh bikini cực nóng bỏng của nữ MC VTV.