Từng 'dậy sóng' cộng đồng mạng, MC VTV được cầu hôn rùm beng trên máy bay lộ 'ảnh nóng'

Hậu trường 03/08/2021 16:29

Nữ MC VTV đã có màn lộ ảnh sexy cực hot và nhận nhiều sự chú ý từ MXH.

MC Hà My từng gây choáng với màn cầu hôn trên máy bay cùng ông chú đại gia khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ. Mới đây cô lại tiếp tục tham gia trend "Get to know me - Làm quen với tôi" với phiên bản đăng ảnh thay vì trả lời câu hỏi bằng chữ viết.

Thông qua trò chơi này, nữ MC đã tiết lộ nhưng câu chuyện "thâm cung bí sử" xoay quanh chuyện tình yêu của mình và đại gia Đinh Viết Hùng như điểm hẹn hò đáng nhớ, kỷ niệm hồi đầu nữ MC được chồng sắp cưới tán tỉnh... Nhưng chiếm trọn sự chú ý của dân mạng là màn khoe ảnh bikini cực nóng bỏng của nữ MC VTV

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Màn khoe ảnh được chính chủ cho là sexy nhận nhiều lời khen từ dân mạng - Ảnh: Internet
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Hà My còn úp mở thông tin về buổi hẹn hò đáng nhớ cực đáng yêu - Ảnh: Internet

Nhiêu dân mạng trầm trồ trước 3 vòng cực chuẩn của người đẹp và còn dành cho cô vô vàng lời khen có cánh về bộ bikini cực xịn và mịn.

Trước đó, nữ MC cũng khiến dân mạng xốn xang trước màn cầu hôn đỉnh cao giữa cô và một vị triệu phú có tiếng trên máy bay. Được biết, chồng tương lai của cô là Đinh Viết Hùng (SN 1980) là triệu phú đô la trong lĩnh vực công nghệ, người sáng lập JoomlArt - công ty có sản phẩm sở hữu tới 50 triệu người dùng trên toàn thế giới. Điều làm dân tình thán phục là phần mềm của anh được dùng tại gần 20 quốc gia, trong đó có cả xứ sở cờ hoa.

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Khoảnh khắc Hà My được cầu hôn trên máy bay - Ảnh: Internet

Về màn cầu hôn trên máy bay, MC Hà My chia sẻ trên Tiền Phong: "Cầu hôn ở trên máy bay có lẽ em mới chỉ xem ở trên phim Mỹ mà chưa từng thấy ở Việt Nam, thế nên đó là điều em cảm thấy rất đặc biệt và có cảm giác mình như nhân vật chính trong một bộ phim nào đó vậy. Qua đây, My muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các tiếp viên cũng như phi hành đoàn đã hỗ trợ trong buổi cầu hôn đó. My biết rằng, trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay mà tổ chức một sự kiện như vậy không hề đơn giản. Chúng mình đã cố gắng giữ an toàn phòng chống dịch ngay cả trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy".

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Hà My bên chồng tương lai - Ảnh: Internet

 Phạm Ngọc Hà My (SN 1996) là BTV của Đài truyền hình Việt Nam, chuyên dẫn dắt các chương trình kinh tế, tài chính, Top 15 Hoa Hậu Việt Nam 2018 và còn xuất sắc đoạt giải Hoa khôi Báo chí 2019. Đâu chỉ thạo tiếng Anh, nữ MC tài năng còn biết nói tiếng Pháp, Hàn, Trung cực chuẩn.

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Từng 'dậy sóng' cộng đồng mạng, MC VTV được cầu hôn rùm beng trên máy bay lộ 'ảnh nóng' - Ảnh 6Từng 'dậy sóng' cộng đồng mạng, MC VTV được cầu hôn rùm beng trên máy bay lộ 'ảnh nóng' - Ảnh 7

Nhan sắc đỉnh cao của MC Hà My - Ảnh: Internet

Hiện tại cô có cuộc sống vô cùng sang chảnh và các show cô dẫn dắt được nhiều bạn trẻ yêu mến.

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Từ khóa:   Phạm Ngọc Hà My MC VTV MC

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