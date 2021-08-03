NÓNG: Trai đẹp bị tố phụ bạc khiến Ngọc Trinh cạo đầu quy y được thầy Park triệu tập

Mỹ nam bị tố phụ tình cũng nhanh chóng bị dân mạng truy ra danh tính là cầu thủ Liễu Quang Vinh , anh chàng hết sức đẹp trai và có body sáu múi đáng ngưỡng mộ. Ngoài việc bị Á hậu tố ngoại tình thì thông tin anh được thầy Park mời lên đội tuyển cũng rầm rộ không kém.

Sáng nay, dân mạng rần rần trước thông tin nàng mẫu Ngọc Trinh bất ngờ nôn ra máu và tỏ ra đau buồn khi cho rằng người yêu ngoại tình. Cả hai đã từng có những tháng ngày gắn bó bên nhau nên khi nghe thông tin này ai nấy đều sốc.

Cụ thể, HLV Park Hang Seo gọi Liễu Quang Vinh lên U22 Việt Nam. Trong bản danh sách được công bố, chàng cầu thủ này được ông Park triệu tập để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

Thủ môn: Quan Văn Chuẩn, Trịnh Xuân Hoàng, Phạm Mạnh Cường.

Hậu vệ: Nguyễn Duy Kiên, Đặng Văn Tới, Nguyễn Văn Minh, Dụng Quang Nho, Trần Văn Công, Hoàng Xuân Tân, Liễu Quang Vinh, Mai Sỹ Hoàng, Đoàn Anh Việt, Cao Trần Hoàng Hùng.

Tiền vệ: Lê Văn Đô, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Bảo Toàn, Mai Xuân Quyết, Nguyễn Đình Sơn, Phạm Văn Luân, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Trọng Long, Nguyễn Hữu Thắng.

Tiền đạo: Nguyễn Trần Việt Cường, Lê Minh Bình, Trần Văn Đạt, Lê Xuân Tú, Hồ Thanh Minh, Nhâm Mạnh Dũng.

Trước đó, Ngọc Trinh chia sẻ trên Pháp Luật và Bạn Đọc về chuyện quy y của mình rằng: "Hiện tại Trinh chỉ muốn tập trung vào việc tu tập theo sự hướng dẫn của các thiền sư, không mưu cầu bất cứ điều gì và lòng cũng không muốn vướng bận gì nữa. Đến khi nào vết thương lành và mọi thứ được xoa dịu, Trinh sẽ trở lại cuộc sống bình thường".

Nàng mẫu tìm bình yên nơi cửa Phật

Chưa dừng lại ở đó, Ngọc Trinh còn chia sẻ hình ảnh chiếc bồn nước đầy máu đính kèm dòng trạng thái: "Nghịch cảnh sẽ tạo nên sự bình thản và an yên". Khi xem hình ảnh này, fan của cô vô cùng lo lắng và mong cô sẽ mau chóng vượt qua chuyện tình buồn để trở tái hòa nhập cuộc sống showbiz.

Cưu dân mạng hi vọng cô bớt 'rầu' để lấy lại tinh thần như trước

Người đẹp Ngọc Trinh sinh năm 1996 được biết đến với vai trò là người mẫu, diễn viên, cô từng đăng quang Á Hậu Áo Dài Việt Nam 2017 và cũng từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng sớm dừng chân. Cô còn được gọi là "bản sao Ngọc Trinh" với style riêng cực kỳ ấn tượng và cá tính.

Ảnh: Tổng hợp