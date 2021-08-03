Siêu mẫu Kha Mỹ Vân thông báo giúp việc, em trai, con trai dương tính SARS-CoV-2 khiến fan lo lắng

Kha Mỹ Vân thông báo người thân và giúp việc của cô nhiễm COVID-19 khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng.

Kha Mỹ Vân là một chân dài có tiếng trong giới showbiz. Mới đây, cô thông báo rằng con trai, em trai và giúp việc của cô nhiễm COVID-19 khiến fan vô cùng lo lắng. Thế nhưng do cô và ông xã của mình đã tiêm vắc xin nên không bị lây nhiễm. Kha Mỹ Vân cùng gia đình nhỏ - Ảnh: Internet Cô cũng cho biết bản thân đã hôn con và cô giúp việc cũng không may bị nhiễm: "Tháng 7 vừa rồi thằng em trai (chưa có vắc xin) và thằng con mình đều bị dương tính. Dù tiếp xúc hôn hít con tùm lum và ở chung nhà với 2 người dương tính, nhờ có vắc xin trong người may mắn Vân và chồng đều không bị nhiễm. Cô giúp việc cũng có vắc xin thì dương tính nhưng chỉ bị sổ mũi nhẹ thôi. Nên có còn hơn không nhé, mọi người yên tâm mà chích".

Ngoài ra, cô còn cho biết thêm: "Mình chỉ chia sẻ những gì đã xảy ra thật sự tại gia đình mình thôi nha. Chứ nhiều người đừng có vào comment nói mạng sống mình tự quyết định này nọ rồi trù ẻo con mình này nọ (vô duyên mất lịch sự lắm).... Mình không có rảnh mà đi cãi hay reply lại, mình còn nhiều việc". Bài chia sẻ của chân dài trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều fan đã vào comment dưới bài đăng của cô: "Em bé sao rồi, có sao không Vân? Thương em quá", "Chúc cả nhà em luôn khoẻ và bình an cùng nhau nhé em!", "Anh luôn cầu mong em và gia đình nhỏ em luôn nhiều sức khỏe Vân nha, cố lên em nha"...

Nhiều fan dành cho cô nhiều bình luận quan tâm - Ảnh: Chụp màn hình Kha Mỹ Vân là Á Quân của Vietnam’s Next Top Model 2012, trước khi chạm đến danh hiệu danh giá này cô từng có thời gian mũm mĩm nhưng đã có cuộc lột xác ngoạn mục. Hiện cô đã có chồng tại Dubai và đang sinh sống cùng con trai và chồng tại đây. Cuộc sống riêng của mỹ nhân vô cùng giàu sang và sung túc. Sau khi lấy chồng, Kha Mỹ Vân có cuộc sống đủ đầy tại Dubai - Ảnh: Internet Hiện tại thông tin con trai cô bị nhiễm COVID-19 vẫn được nhiều dân mạng chú ý và dành nhiều lời chúc mau khỏe trên MXH.

Tài tử 'oanh oanh liệt liệt' tiêu vàng cây, thác loạn vũ trường thua sạch sòng bạc Năm Cam, bệnh tật tuổi già cùng cực ra sao? Nam diễn viên này từng một thời tung hoành ngang dọc trên màn ảnh, có hàng triệu người hâm mộ trên khắp cả nước nhưng tuổi già của anh lại khá lận đận với bệnh tật và cuộc sống khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sieu-mau-kha-my-van-thong-bao-giup-viec-em-trai-con-trai-duong-tinh-sars-cov-2-khien-fan-lo-lang-415629.html