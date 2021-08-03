Tài tử 'oanh oanh liệt liệt' tiêu vàng cây, thác loạn vũ trường thua sạch sòng bạc Năm Cam, bệnh tật tuổi già cùng cực ra sao?

Hậu trường 03/08/2021 08:49

Nam diễn viên này từng một thời tung hoành ngang dọc trên màn ảnh, có hàng triệu người hâm mộ trên khắp cả nước nhưng tuổi già của anh lại khá lận đận với bệnh tật và cuộc sống khó khăn.

Thương Tín từng là tài tử điện ảnh nổi tiếng thập niên 80-90. Ông sinh năm 1956 và chinh qua rất nhiều vai diễn để đời. Ngoài tài năng diễn xuất đỉnh cao thì nam tài tử còn vướng phải tin đồn đỏ đen khi có người nói anh từng thua sạch ở sòng bạc Năm Cam. Theo Zing News, một lần khi Thương Tín thua sạch sành sanh thì có một người đàn ông cho rằng có anh Năm muốn nói chuyện với nam diễn viên. Lúc đó Thương Tín không biết anh Năm là anh nào thì người ấy nói rằng: “Anh Tín, anh đừng tới đây chơi bài nữa. Nghệ sĩ các anh không có nhiều tiền đâu. Ở đây, chúng tôi chỉ tiếp những con bạc lớn, tiền bạc như nước. Chứ anh thì có được bao nhiêu mà chơi”. Sau đó, người này đưa cho anh một xấp tiền và nói: “Coi như tôi bù cho anh khoản đã thua, và nhớ rằng đừng bao giờ trở lại đây nữa!”. Thương Tín cầm xấp tiền khá lớn đó đi ra. Sau này, Thương Tín mới biết người đó chính là Năm Cam.

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Vẻ điển trai khó ai bì của nam tài tử thời trẻ - Ảnh: Internet

Theo một số nguồn tin, thời điểm nổi tiếng, Thương Tín đóng rất nhiều phim và tiêu vàng cây là chuyện nhỏ. Ngoài đời, tài tử một thời cũng là một tay chơi có tiếng. Nam diễn viên từng nói về cuộc sống thời bao cấp: “Thời đó nghề tôi đam mê không nuôi nổi tôi. Sở dĩ tôi đóng được nhiều phim mà vẫn tiêu xài như thế được vì sau khi ly dị xong đã có một phụ nữ rất giàu yêu tôi. Mỗi lần trong ví tôi hết tiền, cô ấy lại bỏ vào”. Thuở còn trẻ, Thương Tín ăn chơi từ sáng đến khuya, anh chia sẻ: "Mỗi lần đến nhảy mà không có mấy cô bồ đi cùng thì phải nhảy cùng mấy cô đào ở đó, thích thì có thể rủ đi chơi riêng ở ngoài sau khi nhảy. Thời tôi chỉ có giới thượng lưu ở Sài Gòn mới chơi nhảy đầm vì tốn tiền lắm. Tiền đào, tiền phí, tiền rượu rồi ăn uống trong đó, tính ra cũng cỡ vài ba cây vàng".

Khi đã bước qua tuổi xế bóng 65, anh phải chật vật nuôi con gái còn bé và cô vợ kém 33 tuổi. Thời gian qua dịch bệnh diễn ra phức tạp, nam tài tử cũng phải gồng mình để lo cuộc sống gia đình vì không có các đoạn phim hoạt động.

Gần đây, nam tài tử nổi danh một thời chia sẻ trên Tiền Phong rằng: "Lay lắt qua ngày vậy thôi. Vợ con của tôi vẫn đang ở đây, ở nhà trọ. Lên thăm bệnh nhân thế rồi dính luôn cách ly, tới giờ này vợ con vẫn không về quê được... Nguồn tiền của tôi đuối lắm rồi. Bạn tôi có nói rằng, nghệ sỹ khó khăn sắp được hỗ trợ song chờ mãi chẳng thấy đâu cả.

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Vẻ phong độ của anh ở tuổi trung niên - Ảnh: Internet

Ngoài ra, anh còn chia sẻ có hợp đồng phim chuẩn bị tham gia khiến khán giả vô cùng mừng rỡ: "Tôi đã ký hợp đồng chuẩn bị tham gia phần mở rộng của một bộ phim đang được yêu thích của hai đạo diễn trẻ. Đang chuẩn bị đi Đà Lạt làm thì bị dịch nên ngưng lại. Tôi đã xin ứng trước cho tôi một chút để tôi xoay sở trong dịp khó khăn này. Nhưng giờ số tiền đó cũng cạn rồi, chưa biết mai này ra sao. Chắc cũng phải đi vay bạn bè, nhờ bạn bè giúp đỡ chứ còn biết làm sao?".

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Anh từng bệnh và phải nhập viện điều trị - Ảnh: Internet

Nam tài tử gạo cội một thời cũng bộc bạch về số tiền mà mọi người đã ủng hộ cho anh lúc đổ bệnh: "Mạnh Thường Quân cho tiền không phải để chi dùng sinh hoạt. Họ muốn tôi dựng cái nhà ở quê để ở. Vì thế tôi không dám đụng đến, để sau này còn làm cái nhà cấp 4, gọi là có nơi che nắng, che mưa".

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Tài tử 'oanh oanh liệt liệt' tiêu vàng cây, thác loạn vũ trường thua sạch sòng bạc Năm Cam, bệnh tật tuổi già cùng cực ra sao? - Ảnh 5

Cuộc sống về già của Thương Tín vô cùng khó khăn - Ảnh: Internet

Riêng chiếc xe ôtô mà có người tặng Thương Tín, anh cho biết: "Tôi cho thuê rồi, tháng kiếm được mấy triệu. Cũng nhờ thế mà mới sống lắt lay, mới trả được tiền thuê nhà trọ, 2 triệu đồng/tháng, đã bao gồm điện, nước".

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Anh từng là một diễn viên có thực lực của nền điện ảnh Việt Nam - Ảnh: Internet

Hiện tại, khán giả mong anh luôn luôn có sức khỏe, kiếm thêm nhiều hợp đồng phim để có thể bươn chải cuộc sống về già. Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín - là một diễn viên điện ảnh Việt Nam, khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương nhưng Thương Tín được biết đến nhiều hơn cả là trong lĩnh vực điện ảnh, ông đã thủ vai gần 200 bộ phim.

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