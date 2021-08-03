SỐC: Ngọc Trinh nôn máu đầy toilet, cạo đầu quy y vì chồng sắp cưới có 'người mới'?

Hậu trường 03/08/2021 11:47

Thông tin nữ thần Ngọc Trinh nôn ra máu, bạn trai sắp cưới có người mới đang khiến dân mạng chao đảo.

Đang yên đang lành thì sáng nay showbiz đón tin chấn động khi người đẹp Ngọc Trinh thông báo về việc bạn trai có người mới. Cô đang rất buồn và còn quy y cửa phật, nguyện nghe kinh kệ để thanh thản tâm hồn. Bạn trai cô là cầu thủ Liễu Ngọc Vinh cũng đã ẩn ý "lấp ló" nửa kia trên MXH khiến Ngọc Trinh rơi vào trạng thái trầm cảm.

Ngọc Trinh chia sẻ trên Pháp Luật và Bạn Đọc về chuyện quy y của mình rằng: "Hiện tại Trinh chỉ muốn tập trung vào việc tu tập theo sự hướng dẫn của các thiền sư, không mưu cầu bất cứ điều gì và lòng cũng không muốn vướng bận gì nữa. Đến khi nào vết thương lành và mọi thứ được xoa dịu, Trinh sẽ trở lại cuộc sống bình thường".

Ngoc Trinh 1
Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh quy y lên trang cá nhân khiến dân mạng chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, Ngọc Trinh còn chia sẻ hình ảnh chiếc bồn nước đầy máu đính kèm dòng trạng thái: "Nghịch cảnh sẽ tạo nên sự bình thản và an yên". Khi xem hình ảnh này, fan của cô vô cùng lo lắng và mong cô sẽ mau chóng vượt qua chuyện tình buồn để trở tái hòa nhập cuộc sống showbiz.

Ngoc Trinh 2
Hình ảnh nôn ra máu của Á hậu - Ảnh: Chụp màn hình

Nói về việc người mới của bạn trai, Á hậu Áo dài Việt Nam 2017 cho biết: "Nhưng có một chuyện đã xảy ra, đó là trong lúc Trinh đi trị bệnh, bạn ấy ở nhà và đã công khai người mới lên Facebook. Trinh không xài mạng xã hội nên Trinh không biết. Trong khi ở thời điểm ấy, mối quan hệ của cả hai vẫn chưa chấm dứt và đang được hàn gắn bởi 2 bên gia đình".  Ngoài ra Ngọc Trinh còn tâm sự thêm rằng cả hai đã yêu nhau 1 năm và bạn trai còn xăm tên cô lên người. 

Ngoc Trinh 3

SỐC: Ngọc Trinh nôn máu đầy toilet, cạo đầu quy y vì chồng sắp cưới có 'người mới'? - Ảnh 4SỐC: Ngọc Trinh nôn máu đầy toilet, cạo đầu quy y vì chồng sắp cưới có 'người mới'? - Ảnh 5

Ngọc Trinh sở hữu body nóng bỏng và style tiểu thư, công chúa - Ảnh: IGNV

Ngọc Trinh sinh năm 1996 được biết đến với vai trò là người mẫu, diễn viên, cô từng đăng quang Á Hậu Áo Dài Việt Nam 2017 và cũng từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng sớm dừng chân. Cô còn được gọi là "bản sao Ngọc Trinh" với style riêng cực kỳ ấn tượng và cá tính.

Ngoc Trinh 4
 

SỐC: Ngọc Trinh nôn máu đầy toilet, cạo đầu quy y vì chồng sắp cưới có 'người mới'? - Ảnh 7

Cô và bạn trai cũ thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Hiện tại thông tin cô quy y và bạn trai có người mới đang gây xôn xao MXH và nhận về nhiều ý kiến bình luận rôm rả. Về phần mình, cầu thủ Liễu Ngọc Vinh vẫn chưa có động thái phản hồi chính thức về vụ việc. Cư dân mạng hi vọng anh lên tiếng để làm sáng tỏ mọi thứ.

Siêu mẫu Kha Mỹ Vân thông báo giúp việc, em trai, con trai dương tính SARS-CoV-2 khiến fan lo lắng

Siêu mẫu Kha Mỹ Vân thông báo giúp việc, em trai, con trai dương tính SARS-CoV-2 khiến fan lo lắng

Kha Mỹ Vân thông báo người thân và giúp việc của cô nhiễm COVID-19 khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   bạn trai Ngọc Trinh Ngọc Trinh nôn ra máu Ngọc Trinh quy y

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 16 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 16 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 16 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 45 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 9 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36