Thông tin nữ thần Ngọc Trinh nôn ra máu, bạn trai sắp cưới có người mới đang khiến dân mạng chao đảo.

Đang yên đang lành thì sáng nay showbiz đón tin chấn động khi người đẹp Ngọc Trinh thông báo về việc bạn trai có người mới. Cô đang rất buồn và còn quy y cửa phật, nguyện nghe kinh kệ để thanh thản tâm hồn. Bạn trai cô là cầu thủ Liễu Ngọc Vinh cũng đã ẩn ý "lấp ló" nửa kia trên MXH khiến Ngọc Trinh rơi vào trạng thái trầm cảm. Ngọc Trinh chia sẻ trên Pháp Luật và Bạn Đọc về chuyện quy y của mình rằng: "Hiện tại Trinh chỉ muốn tập trung vào việc tu tập theo sự hướng dẫn của các thiền sư, không mưu cầu bất cứ điều gì và lòng cũng không muốn vướng bận gì nữa. Đến khi nào vết thương lành và mọi thứ được xoa dịu, Trinh sẽ trở lại cuộc sống bình thường".

Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh quy y lên trang cá nhân khiến dân mạng chú ý - Ảnh: Chụp màn hình Chưa dừng lại ở đó, Ngọc Trinh còn chia sẻ hình ảnh chiếc bồn nước đầy máu đính kèm dòng trạng thái: "Nghịch cảnh sẽ tạo nên sự bình thản và an yên". Khi xem hình ảnh này, fan của cô vô cùng lo lắng và mong cô sẽ mau chóng vượt qua chuyện tình buồn để trở tái hòa nhập cuộc sống showbiz. Hình ảnh nôn ra máu của Á hậu - Ảnh: Chụp màn hình Nói về việc người mới của bạn trai, Á hậu Áo dài Việt Nam 2017 cho biết: "Nhưng có một chuyện đã xảy ra, đó là trong lúc Trinh đi trị bệnh, bạn ấy ở nhà và đã công khai người mới lên Facebook. Trinh không xài mạng xã hội nên Trinh không biết. Trong khi ở thời điểm ấy, mối quan hệ của cả hai vẫn chưa chấm dứt và đang được hàn gắn bởi 2 bên gia đình". Ngoài ra Ngọc Trinh còn tâm sự thêm rằng cả hai đã yêu nhau 1 năm và bạn trai còn xăm tên cô lên người.

Ngọc Trinh sở hữu body nóng bỏng và style tiểu thư, công chúa - Ảnh: IGNV Ngọc Trinh sinh năm 1996 được biết đến với vai trò là người mẫu, diễn viên, cô từng đăng quang Á Hậu Áo Dài Việt Nam 2017 và cũng từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng sớm dừng chân. Cô còn được gọi là "bản sao Ngọc Trinh" với style riêng cực kỳ ấn tượng và cá tính. Cô và bạn trai cũ thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet Hiện tại thông tin cô quy y và bạn trai có người mới đang gây xôn xao MXH và nhận về nhiều ý kiến bình luận rôm rả. Về phần mình, cầu thủ Liễu Ngọc Vinh vẫn chưa có động thái phản hồi chính thức về vụ việc. Cư dân mạng hi vọng anh lên tiếng để làm sáng tỏ mọi thứ.

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