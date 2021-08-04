MXH chao đảo với thông tin clip 'nóng' của Ngân 98 cùng 'ông chú' cơ bắp rò rỉ, click vào thì 'tá hỏa'

Hậu trường 04/08/2021 09:28

Những bài đăng chia sẻ về link clip nóng bị nghi của Ngân 98 và Lương Bằng Quang đang gây tranh cãi trên MXH.

Lương Bằng QuangNgân 98 là cặp đôi chú - cháu rình rang nhất showbiz Việt. Cả hai thường dành tình cảm cho nhau mọi lúc mọi nơi khiến ai nấy đều ghen tị.

Tuy nhiên mới đây thiên hạ lại tá hỏa vì vài bài đăng chia sẻ link clip nóng của cả hai. Điều đáng nói là nếu ai xui rủi click vô các link này sẽ tá hỏa tam tinh vì có nguy cơ "bay màu" tài khoản Facebook.

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MXH chao đảo với thông tin clip 'nóng' của Ngân 98 cùng 'ông chú' cơ bắp rò rỉ, click vào thì 'tá hỏa' - Ảnh 2

Những bài đăng chia sẻ link clip nóng nghi của Ngân 98 là không đúng sự thật - Ảnh: Chụp màn hình

Thực chất theo dân mạng đồn đoán thì clip này chỉ là phân cảnh du lịch trên Vlog của cả hai vào năm 2019, bị ai đó cắt ghép cố tình câu views và hoàn toàn không phải cảnh nhạy cảm như nhiều diễn đàn chia sẻ.

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Đây chỉ là cảnh cắt từ Vlog du lịch của cả hai trước đó! - Ảnh: Internet

Việc tạo ra các bài đăng rồi đưa nội dung câu kéo người khác đang bị dân mạng lên án kịch liệt. Riêng Ngân 98 và Lương Bằng Quang vẫn chưa có phát biểu gì về sự việc trên.

Lương Bằng Quang từng tính chuyện trăm năm với bạn gái 9X. Anh còn đưa Ngân 98 tới thiên đường biển Phú Quốc để cầu hôn. Chuyện tình đẹp của cả hai được cư dân mạng vỗ tay nồng nhiệt.

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MXH chao đảo với thông tin clip 'nóng' của Ngân 98 cùng 'ông chú' cơ bắp rò rỉ, click vào thì 'tá hỏa' - Ảnh 5MXH chao đảo với thông tin clip 'nóng' của Ngân 98 cùng 'ông chú' cơ bắp rò rỉ, click vào thì 'tá hỏa' - Ảnh 6

MXH chao đảo với thông tin clip 'nóng' của Ngân 98 cùng 'ông chú' cơ bắp rò rỉ, click vào thì 'tá hỏa' - Ảnh 7

Chuyện tình chú - cháu của cả hai rùm beng MXH - Ảnh: Internet

Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân là một hot girl và DJ người Việt Nam. Cô nổi tiếng với biệt danh "Thánh nữ ngực đẹp" cùng những video khoe body, phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội cùng nhiều bộ ảnh khoe 3 vòng táo bạo.

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