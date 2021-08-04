Siêu mẫu Minh Triệu đã có màn khoe hình xăm hiểm gần thềm ngực hun hút khiến khán giả 'xuýt xoa' vì quá nóng bỏng.

Siêu mẫu Minh Triệu luôn có những bức ảnh nóng bỏng theo style riêng của mình. Cô còn thường xuyên diện bikini khiến thiên hạ chóng mặt vì quá gợi cảm. Mới đây, cô lại tiếp tục khoe hình xăm với cách chụp bán nude cực kỳ táo bạo. Cụ thể, bạn thân Kỳ Duyên ngồi trong một khung cảnh nên thơ, trữ tình và lấy cánh tay che thềm ngực hun hút, cô khoe hình xăm bên hông gần phía eo và tạo dáng cực kỳ chuyên nghiệp. Siêu mẫu đính kèm bài đăng: "Ai ở đâu ở yên đấy, hẹn chế qua lại".



Ảnh minh họa: Internet Sau khi thấy bức ảnh xuất hiện trên MXH, nhiều dân mạng đã vào dành cho cô nhiều lời khen như sau: "Rồi xỉu ngang luôn", "xỉu up xỉu down", "Đẹp quá chị ơi"... Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Minh Triệu từng phản pháo antifan khi cho rằng trang cá nhân của cô như trang 18+. Một tài khoản từng bình luận: "Đẹp quá chị ơi, giờ em vào Instagram của chị cứ như vào trang web 18+ ý, ngồi văn phòng mà hổng dám mở vào luôn". Ngay lập tức Minh Triệu đanh thép đáp trả: "Thì em block đi cho rồi. Không hài hước lắm đâu nhé".

Minh Triệu phản pháo antifan trước đó - Ảnh: Chụp màn hình Chân dài Minh Triệu là người mẫu từng đoạt Giải Đồng “Siêu mẫu Việt Nam” 2008. Cô có vóc dáng thuộc nhóm đẹp nhất giới người mẫu Việt và kỹ năng trình diễn rất tốt kèm style cá nhân vô cùng nóng bỏng. Minh Triệu được dân tình săn đón khi xuất hiện "thân thiết" bên cạnh Kỳ Duyên. Minh Triệu và Kỳ Duyên - Ảnh: Internet Một số hình ảnh nóng bỏng của Minh Triệu trên trang cá nhân - Ảnh: IGNV Hiện tại, hình ảnh khoe hình xăm gần thềm ngực khủng của cô đang gây xôn xao MXH và nhận nhiều ý kiến tán thưởng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-xiu-ngang-voi-chan-dai-lot-sach-phan-tren-khoe-hinh-xam-cho-hiem-gan-them-nguc-cuc-khung-thanh-luan-phan-gi-415868.html