Tin được không: Ngọc Trinh là người chuyển giới, tên đàn ông là Luân?

MXH đang rầm rộ thông tin Ngọc Trinh là người chuyển giới, thực hư thế nào?

Nữ thần Ngọc Trinh đang khiến dân mạng chao đảo khi đi tu và chia tay với cầu thủ Liễu Quang Vinh. Chưa dừng lại ở đó, cô còn chia sẻ tâm trạng buồn rầu khi lâm vào tình cảnh thất tình khiến fan vô cùng xót xa. Mới đây, dân tình lại tá hỏa khi nghe tin đồn rằng cô là người chuyển giới. Cụ thể, 1 khán giả bất ngờ đăng đàn, tung cả đoạn tin nhắn tố Ngọc Trinh là người chuyển giới. Ngoài ra nhân vật này còn bật mí tên cô lúc còn làm đàn ông là Luân và dùng chứng minh thư của em trai để hoạt động nghệ thuật.

Tin nhắn gây xôn xao MXH - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc Chia sẻ trên Pháp Luật và Bạn Đọc, Ngọc Trinh cho hay: "Hiện mình đang tập trung đi tu nên không muốn quan tâm đến những tin đồn nhảm ngoài kia. Việc nói mình chuyển giới là tin đồn sai sự thật và không có căn cứ. Còn người tên Luân là em trai mình, đã qua đời". Ngọc Trinh cũng chia sẻ với Pháp Luật và Bạn Đọc hình ảnh ngôi mộ của một người có tên Luân để làm bằng chứng. Sau khi nghe lời tâm sự này, khán giả thở phào nhẹ nhõm và kháo nhau rằng sẽ tiếp tục ủng hộ cô trên con đường nghệ thuật sắp tới. Cô chia sẻ hình ảnh ngôi mộ người tên Luân - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc Trước đó, người đẹp Ngọc Trinh thông báo về việc bạn trai có người mới. Cô tỏ ra rất buồn và còn quy y cửa phật, nguyện nghe kinh kệ để thanh thản tâm hồn. Bạn trai cô là cầu thủ Liễu Ngọc Vinh cũng đã ẩn ý "lấp ló" nửa kia trên MXH khiến Ngọc Trinh rơi vào trạng thái trầm cảm.

Chân dài còn chia sẻ trên Pháp Luật và Bạn Đọc về chuyện quy y của mình rằng: "Hiện tại Trinh chỉ muốn tập trung vào việc tu tập theo sự hướng dẫn của các thiền sư, không mưu cầu bất cứ điều gì và lòng cũng không muốn vướng bận gì nữa. Đến khi nào vết thương lành và mọi thứ được xoa dịu, Trinh sẽ trở lại cuộc sống bình thường". Người đẹp từng chia sẻ đi tu vì chia tay người yêu Một số hình ảnh của người đẹp Ngọc Trinh Ảnh: IGNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-duoc-khong-ngoc-trinh-la-nguoi-chuyen-gioi-ten-dan-ong-la-luan-416561.html