SỐC: Đâm dã man 20 nhát dao vào ngực bạn gái, một nam diễn viên bị bắt 'nóng'?

Hậu trường 06/08/2021 17:07

Nam diễn viên này giết chết bạn gái hết sức dã man khiến dư luận kinh hoàng.

Truyền thông châu Á vừa rúng động khi có thông tin nam diễn viên trẻ Thái Lan Thanapat Thanachakulphisan (Toytoy) bị tình nghi làm bạn gái (25 tuổi) tử vong vào rạng sáng 6/8. Cô gái bị giết theo điều tra ban đầu có 20 vết dao ở ngực.

Theo Sina, nam diễn viên này cho lời khai rằng cả hai đã xảy ra cự cãi về chuyện showbiz. Lúc cặp đôi giằng co con dao nhỏ, nam tài tử đã đâm vài nhát vào ngực cô gái khiến người này chết tại chỗ. Cảnh sát không tin lời khai bước đầu của Toytoy, họ sẽ cho tiến hành cuộc thẩm vấn kỹ để làm mọi việc được sáng tỏ.

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SỐC: Đâm dã man 20 nhát dao vào ngực bạn gái, một nam diễn viên bị bắt 'nóng'? - Ảnh 2

SỐC: Đâm dã man 20 nhát dao vào ngực bạn gái, một nam diễn viên bị bắt 'nóng'? - Ảnh 3

SỐC: Đâm dã man 20 nhát dao vào ngực bạn gái, một nam diễn viên bị bắt 'nóng'? - Ảnh 4

Nam diễn viên và hiện trường vụ án - Ảnh: Internet

Những hình ảnh hiện trường cũng nhanh chóng được truyền thông Thái Lan chia sẻ. Thi thể cô gái đáng thương đã được di chuyển và nam tài tử bị còng tay, chuẩn bị tiến hành thẩm vấn với cảnh sát để điều tra vụ việc.

Bạn gái của Toytoy - Pim Chatsaran - cũng làm việc trong ngành giải trí. Theo Women Kapook, Pim từng tiết lộ cô bị trầm cảm và rối loạn lưỡng cực vì bị người thân bạo hành trong thời gian dài, tới tận ngày nay. Một số ý kiến cho rằng Toytoy cũng từng có hành vi thô bạo với bạn gái và là người cô nhắc tới trong bài phỏng vấn trên.

Mỹ nam này là một diễn viên trẻ nổi đình nổi đám khắp châu Á. Anh còn được khán giả yêu mến qua vai diễn đinh như Zen trong bộ phim Why R U The Series (tựa Việt: Vì Yêu Có Phải Không?). Ngoài ra nam thần còn có nhan sắc vạn người mê, body cao ráo và thần thái ngút ngàn. Chưa kể sắp tới anh còn sẽ tham gia 1 dự án phim nhưng không may vụ việc đáng tiếc xảy ra khiến fan vô cùng bất ngờ.

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SỐC: Đâm dã man 20 nhát dao vào ngực bạn gái, một nam diễn viên bị bắt 'nóng'? - Ảnh 6SỐC: Đâm dã man 20 nhát dao vào ngực bạn gái, một nam diễn viên bị bắt 'nóng'? - Ảnh 7

Hình ảnh của nam diễn viên trẻ - Ảnh: Internet

Hiện tại thông tin nghi vấn nam diễn viên này giết bạn gái 20 nhát dao vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều ý kiến từ cư dân mạng.

Nguồn: Sina, Khaosod

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Từ khóa:   Toytoy Thanapat Thanachakulphisan Thái Lan

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