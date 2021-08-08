Biến căng: 1 cô gái tung ảnh trên giường tố Jack bắt cá 3 tay, nghi vấn có con nữ chính MV Sóng Gió?

Hậu trường 08/08/2021 05:45

Cô gái này đã tố Jack bắt cá 3 tay và còn làm MXH nghi vấn nam ca sĩ có con, thực hư thế nào?

Tối ngày 7/8, MXH chao đảo khi cô gái tên T.V đăng bài tố ca sĩ Jack bắt cá nhiều tay và còn có con với hotgirl Thiên An (bạn gái tin đồn của Jack). Cô gái này cho biết bản thân và Jack có quan hệ tình cảm từ tháng 3 năm 2020. Khi biết số điện thoại của Thiên An, từng tham gia MV Sóng Gió với vai nữ chính, cô T.V này đã hỏi han về mối quan hệ của hai người. Theo đó, T.V ngầm phát hiện ra những sự thật hơi... buồn và nghi vấn Jack còn đang hẹn hò với cả 1 nhân vật khác.

Jack 1

Biến căng: 1 cô gái tung ảnh trên giường tố Jack bắt cá 3 tay, nghi vấn có con nữ chính MV Sóng Gió? - Ảnh 2

Jack là nam ca sĩ có lượng fan vô cùng đông đảo tại Việt Nam - Ảnh: Internet

T.V bộc bạch trên trang cá nhân: "Mình hoàn toàn sụp đổ khi biết được Thiên An cũng không hề biết sự tồn tại của mình. Và điều khủng khiếp hơn nữa là trong cùng 1 khoảng thời gian, Jack quen một lúc 2 người. Mình được biết chị an mang thai vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2020. Trong thời gian mang thai, chị An nói với mình là sống tại nhà Jack, mình thực sự không nhờ trong khoảng thời gian đó Jack vẫn hẹn mình đến nhà một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra".

"Mình cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi Jack có thể là con người vô tình đến vậy, không có trách nhiệm như một người đàn ông mình vẫn mong chờ, và mình bất ngờ hơn nữa khi biết có 1 người con gái khác cũng đang trong mối quan hệ với Jack, chị An đã nói cho mình biết. Bạn ấy tên Q và quen Jack vào mùng 4 tết âm lịch, tức ngày 15/2/2020. Vậy là mùng 1, Jack gặp mình, mùng 4 Jack gặp Q". Cô viết thêm...

Jack 2
 

Biến căng: 1 cô gái tung ảnh trên giường tố Jack bắt cá 3 tay, nghi vấn có con nữ chính MV Sóng Gió? - Ảnh 4Biến căng: 1 cô gái tung ảnh trên giường tố Jack bắt cá 3 tay, nghi vấn có con nữ chính MV Sóng Gió? - Ảnh 5

Biến căng: 1 cô gái tung ảnh trên giường tố Jack bắt cá 3 tay, nghi vấn có con nữ chính MV Sóng Gió? - Ảnh 6

Bài đăng gây xôn xao MXH - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc
Jack 3

Biến căng: 1 cô gái tung ảnh trên giường tố Jack bắt cá 3 tay, nghi vấn có con nữ chính MV Sóng Gió? - Ảnh 8

Biến căng: 1 cô gái tung ảnh trên giường tố Jack bắt cá 3 tay, nghi vấn có con nữ chính MV Sóng Gió? - Ảnh 9

Biến căng: 1 cô gái tung ảnh trên giường tố Jack bắt cá 3 tay, nghi vấn có con nữ chính MV Sóng Gió? - Ảnh 10

Những dòng tin nhắn được chia sẻ - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Ngoài bài đăng, cô gái tên T.V còn chia sẻ ảnh Jack cởi trần và loạt tin nhắn. Thế nhưng đây mới chỉ là bài đăng tố cáo 1 chiều từ phía T.V và hiện tất cả là nghi vấn, thực hư thế nào thì vẫn chưa rõ. Hiện tại nhân vật chính vẫn im lặng về mọi việc.

Jack 11

Jack 4

 

Biến căng: 1 cô gái tung ảnh trên giường tố Jack bắt cá 3 tay, nghi vấn có con nữ chính MV Sóng Gió? - Ảnh 13

Thiên An và Jack trong 1 dự án - Ảnh: Internet

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, là một nam ca sĩ kiêm sáng tác nhạc, rapper nổi tiếng và được nhiều bạn trẻ hâm mộ tại Việt Nam. Jack bắt đầu được biết đến khi hoạt động trong nhóm nhạc G5R và phát hành bài hát "Hồng nhan", sau đó tên tuổi của anh lên như diều gặp gió và nhận về những thành công vang dội khi tuổi nghề còn rất trẻ.

SỐC: Bà mai 'gân' NSƯT Cát Tường suýt bị đột quỵ tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc'?

SỐC: Bà mai 'gân' NSƯT Cát Tường suýt bị đột quỵ tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc'?

Khi chia sẻ video trên YouTube, MC Cát Tường đã bật mí tình thế giống bị đột quỵ khiến fan vô cùng lo lắng?

Xem thêm
Từ khóa:   Jack bị tố bắt cá ba tay Jack ngoại tình Jack có con

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 36 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 36 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 5 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 28 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 30 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36