NÓNG: Hot girl Thiên An nhận ngay điều 'khủng' sau khi tuyên bố có con với Jack?

Jack đang dính hạn mặn khi bị tố bắt cá nhiều tay, chưa kể anh còn vướng tin đồn có con riêng. Mọi việc đang trong hồi nghi vấn thì Thiên An, nhân vật chính trong câu chuyện này đã lên tiếng.

Sau khi thông tin này lên sóng, trang cá nhân của Thiên An tăng lượng follow chóng mặt. Nhiều người tò mò vô ấn theo dõi cô dù không hề quên biết.

Cụ thể, vào trưa 8/8, phía Thiên An đã chính thức xác nhận cô nàng có con với Jack, đồng thời cho biết nam ca sĩ đã có người khác trong lúc cả hai quen nhau.

Lượng follow trên cả hai trang cá nhân của Thiên An đều tăng chóng mặt - Ảnh: Chụp màn hình

Trước lúc lùm xùm xảy ra, lượng follow trang cá nhân của hotgirl chỉ ở mức hơn 14 ngàn người theo dõi. Tuy nhiên, chỉ trong 24 tiếng sau khi công bố có con với Jack, số lượng người theo dõi tăng đáng kể. Tính đến thời điểm hiện tại đã hơn 160 ngàn lượt follow.

Trước đó, tối ngày 7/8, MXH chao đảo khi cô gái tên T.V đăng bài tố ca sĩ Jack bắt cá nhiều tay và còn có con với hotgirl Thiên An (bạn gái tin đồn của Jack). Cô gái này cho biết bản thân và Jack có quan hệ tình cảm từ tháng 3 năm 2020. Khi biết số điện thoại của Thiên An, từng tham gia MV Sóng Gió với vai nữ chính, cô T.V này đã hỏi han về mối quan hệ của hai người. Theo đó, T.V ngầm phát hiện ra những sự thật hơi... buồn và nghi vấn Jack còn đang hẹn hò với cả 1 nhân vật khác.

T.V bộc bạch trên trang cá nhân: "Mình hoàn toàn sụp đổ khi biết được Thiên An cũng không hề biết sự tồn tại của mình. Và điều khủng khiếp hơn nữa là trong cùng 1 khoảng thời gian, Jack quen một lúc 2 người. Mình được biết chị An mang thai vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2020. Trong thời gian mang thai, chị An nói với mình là sống tại nhà Jack, mình thực sự không nhờ trong khoảng thời gian đó Jack vẫn hẹn mình đến nhà một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra".

Bài đăng gây xôn xao MXH trước đó - Ảnh: Sưu tầm

Ngoài bài đăng, cô gái tên T.V còn chia sẻ ảnh Jack cởi trần và loạt tin nhắn. Thế nhưng đây mới chỉ là bài đăng tố cáo 1 chiều từ phía T.V và hiện tất cả là nghi vấn, thực hư thế nào thì vẫn chưa rõ. Hiện tại nhân vật chính vẫn im lặng về mọi việc.