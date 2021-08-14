'Cưng xỉu' hình ảnh xinh như thiên thần của bé Sol - con gái của Jack và Thiên An, vừa xuất hiện đã náo loạn MXH

Hậu trường 14/08/2021 16:47

Bé Sol - con gái Jack và Thiên An rất kháu khỉnh và đáng yêu khiến dân mạng khen không ngớt lời.

Jack đang khiến dân mạng xôn xao với scandal tình ái chấn động. Anh cũng đã lên tiếng xin lỗi và nhận về nhiều sự cảm thông từ cư dân mạng. Tuy nhiên thông tin bên lề liên quan đến Jack luôn hot bao giờ hết. Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền loạt hình ảnh của bé Sol - con gái Jack và Thiên An


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Bé Sol - con gái Jack và Thiên An rất kháu khỉnh và đáng yêu.

Sau khi những tấm ảnh xinh như thiên thần của con gái Jack và Thiên An được tung lên mạng. Bên dưới nhiều khán giả đã vào comment khen không ngớt lời: "Ôi bé xinh quá, nhìn bụ bẫm thật", "Nhìn bé thật đáng yêu", "Xinh như thiên thần ấy"...

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'Cưng xỉu' hình ảnh xinh như thiên thần của bé Sol - con gái của Jack và Thiên An, vừa xuất hiện đã náo loạn MXH - Ảnh 4'Cưng xỉu' hình ảnh xinh như thiên thần của bé Sol - con gái của Jack và Thiên An, vừa xuất hiện đã náo loạn MXH - Ảnh 5

Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, tối 10/8, Jack xin lỗi công khai khán giả, đối tác, khách hàng trên trang cá nhân: "Xin lỗi những ai liên quan đến câu chuyện đời tư của Jack, quý khách hàng, đối tác, công ty và fandom của mình đã bị ảnh hưởng liên đới trong vấn đề này".

Nam ca sĩ chia sẻ thêm: "Chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tận tường, mọi thứ đã không diễn tiến như mong đợi của cả Thiên An và Jack. Thời gian này Jack không còn trong một mối quan hệ tình cảm nào… Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành".

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Bài xin lỗi của nam ca sĩ trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

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Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, thường được biết đến với nghệ danh Jack là một nam ca sĩ kiêm sáng tác nhạc, rapper nổi tiếng hiện nay. Anh bắt đầu được biết đến khi hoạt động trong nhóm nhạc G5R và phát hành bài hát "Hồng nhan". Tháng 11/2020, Jack đoạt giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc tại MTV EMA. Ngoài ra, anh còn sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng hùng hậu. 

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Từ khóa:   con của Jack Thiên An Bé Sol

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