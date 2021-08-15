Jack có động thái khóa hẳn Facebook giữa tâm bão, fan lo lắng vô cùng

Những ngày qua là những ngày đại hạn với nam ca sĩ Jack . Anh dính liên hoàn scandal và phải lên tiếng xin lỗi khán giả. Nhiều người hâm mộ của anh tỏ ra thông cảm. Tuy nhiên cũng có vài antifan vào trang cá nhân cố tình công kích, bình luận trái chiều.

Mới đây, khi gõ tên của anh trên MXH đã không còn hiện ra trang cá nhân. Nam ca sĩ đã khóa hẳn trang Facebook. Dân mạng thi nhau tò mò rằng có thể nam thần tượng muốn yên ắng một thời gian, cũng có người cho rằng việc khóa trang mạng xã hội hay không đó là chuyện riêng của nghệ sĩ, không nên quá soi mói.

Jack đã khóa trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, tối 10/8, Jack xin lỗi công khai khán giả, đối tác, khách hàng trên trang cá nhân: "Xin lỗi những ai liên quan đến câu chuyện đời tư của Jack, quý khách hàng, đối tác, công ty và fandom của mình đã bị ảnh hưởng liên đới trong vấn đề này".