Jack có động thái khóa hẳn Facebook giữa tâm bão, fan lo lắng vô cùng

Jack đã khóa trang cá nhân. Dân mạng tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra?
- Nghi vấn tình cũ Jack đăng 'tút' bóng gió giữa thời điểm sóng gió, thực hư ra sao?
- NÓNG: Hot girl Thiên An nhận ngay điều 'khủng' sau khi tuyên bố có con với Jack?
Những ngày qua là những ngày đại hạn với nam ca sĩ Jack. Anh dính liên hoàn scandal và phải lên tiếng xin lỗi khán giả. Nhiều người hâm mộ của anh tỏ ra thông cảm. Tuy nhiên cũng có vài antifan vào trang cá nhân cố tình công kích, bình luận trái chiều.
Mới đây, khi gõ tên của anh trên MXH đã không còn hiện ra trang cá nhân. Nam ca sĩ đã khóa hẳn trang Facebook. Dân mạng thi nhau tò mò rằng có thể nam thần tượng muốn yên ắng một thời gian, cũng có người cho rằng việc khóa trang mạng xã hội hay không đó là chuyện riêng của nghệ sĩ, không nên quá soi mói.
Trước đó, tối 10/8, Jack xin lỗi công khai khán giả, đối tác, khách hàng trên trang cá nhân: "Xin lỗi những ai liên quan đến câu chuyện đời tư của Jack, quý khách hàng, đối tác, công ty và fandom của mình đã bị ảnh hưởng liên đới trong vấn đề này".
Nam ca sĩ chia sẻ thêm: "Chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tận tường, mọi thứ đã không diễn tiến như mong đợi của cả Thiên An và Jack. Thời gian này Jack không còn trong một mối quan hệ tình cảm nào… Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành".
Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, thường được biết đến với nghệ danh Jack là một nam ca sĩ kiêm sáng tác nhạc, rapper nổi tiếng hiện nay. Anh bắt đầu được biết đến khi hoạt động trong nhóm nhạc G5R và phát hành bài hát "Hồng nhan". Tháng 11/2020, Jack đoạt giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc tại MTV EMA. Ngoài ra, anh còn sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng hùng hậu.