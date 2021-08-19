Angela Phương Trinh bị 'đào' quá khứ mặc đồ na ná Phạm Băng Băng và thẩm mỹ chiếc mũi hơi 'lạ'

Hậu trường 19/08/2021 10:06

Sau mà phát ngôn liên quan đến giun đất và COVID-19, mỹ nhân Angela Phương Trinh bỗng trở thành cái tên sáng nhất MXH và vô số quá khứ của cô cũng bị dân tình 'đào' lại.

Đang yên đang lành, bỗng dưng Angela Phương Trinh lại lên mạng chia sẻ bài thuốc về giun đất khiến dân mạng chao đảo. Chính sự "vạ miệng" này vô tình vực tên tuổi của cô bỗng rần rần trở lại. Ngoài quá khứ huy hoàng từng là mỹ nhân thảm đỏ, chinh qua nhiều vai diễn có thực lực thì cô cũng dính vài sự cố để đời.

Cụ thể, trong thời điểm đàn chị Phạm Băng Băng cực hot với các mẫu đầm hàng hiệu thì nữ diễn viên Mùi ngò gai đã nhanh chóng bắt trend, 'hóa thân' thành Phạm Băng Băng. Cô nàng chủ động tái hiện hình tượng 'Hoa đán trứ danh' bằng loạt váy nhái đình đám.

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Angela Phương Trinh bị 'đào' quá khứ mặc đồ na ná Phạm Băng Băng và thẩm mỹ chiếc mũi hơi 'lạ' - Ảnh 2Angela Phương Trinh bị 'đào' quá khứ mặc đồ na ná Phạm Băng Băng và thẩm mỹ chiếc mũi hơi 'lạ' - Ảnh 3

Chiếc đầm và style na ná Phạm Băng Băng từng khiến thiên hạ chao đảo - Ảnh: Internet

Không dừng lại ở đó, Angela Phương Trinh từng làm dân tình xôn xao khi xuất hiện với chiếc mũi dài, lạ hoắc trong quá khứ. Nhiều dân mạng đặt ngay nghi vấn cô thẩm mỹ chiếc mũi của mình. Hiện nay, chiếc mũi của Angela Phương Trinh đã có phần tự nhiên hơn nhưng không ít dân mạng nhận xét mũi cô vẫn bị lệch so với tổng thể gương mặt.

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Angela Phương Trinh bị 'đào' quá khứ mặc đồ na ná Phạm Băng Băng và thẩm mỹ chiếc mũi hơi 'lạ' - Ảnh 5

Mũi và môi nhìn hơi 'lạ' của diễn viên Mùi Ngò Gai trước kia - Ảnh: Internet

Trước đó, nữ diễn viên đã gây ồn ào MXH khi đăng bài liên quan đến giun đất và COVID-19. Để chứng minh Địa Long (tức giun đất) có thể chữa được COVID-19, bài đăng của nữ diễn viên còn nêu ra một số "cơ sở khoa học"?. Nội dung gây chú ý trong bài chia sẻ của Angela Phương Trinh: "Trong đại dịch Covid-19 này, Địa Long không những hữu ích để phòng và điều trị các bệnh lý do Covid-19 gây ra, mà còn đồng thời giúp chữa luôn cả các bệnh nền đã có từ lâu của người nhiễm Covid-19". Cô còn đính kèm link bán thuốc vào bài đăng của mình.

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Nữ hoàng thảm đỏ bản Việt từng gây ồn ào khi chia sẻ về giun đất - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Angela Phương Trinh từng nhận về bình luận tiêu cực của cộng đồng mạng sau chia sẻ cách chữa trị ung thư phản khoa học. Mặc dù vướng nhiều lùm xùm về phát ngôn nhưng Angela Phương Trinh thường xuyên cập nhật nhiều bài viết, khiến dân tình không khỏi chú ý.

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Hiện tại, gương mặt và style của cô sang trọng và chuẩn mực hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Angela Phương Trinh tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh là một nữ diễn viên đình đám có nhiều người hâm mộ tại Việt Nam. Cô được khán giả biết đến qua các vai chính trong các bộ phim nổi tiếng Việt Nam như: Người mẹ nhí, Kính vạn hoa, Mùi ngò gai...

Angela Phương Trinh liên tục khiến khán giả rùng mình tuyên bố giun... chữa COVID-19

Angela Phương Trinh liên tục khiến khán giả rùng mình tuyên bố giun... chữa COVID-19

Chẳng hiểu vì lí do gì mà Angela Phương Trinh liên tục quảng bá bài thuốc chữa COVID-19 từ giun đất khiến khán giả phản ứng kịch liệt.

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