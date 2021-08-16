Angela Phương Trinh chia sẻ thuốc chữa COVID-19, dân mạng phẫn nộ "cẩn thận lên phường đóng phạt"

Giải trí 16/08/2021 12:23

Dân mạng cho rằng Angela Phương Trinh không nên chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng giữa thời điểm dịch bệnh đang căng thẳng.

Mỹ nhân thảm đỏ Angela Phương Trinh dù đã quy ẩn và theo Phật nhưng cô vẫn luôn cập nhật tình hình cuộc sống cá nhân lên MXH. Nhiều phát biểu của cô nhanh chóng gây chú ý. Mới đây, diễn viên Người mẹ nhí đã chia sẻ một bài thuốc liên quan đến Địa Long và COVID-19 gây xôn xao MXH.

Angela Phuong Trinh
Angela Phương Trinh thả dáng bên cây đu đủ tán lá xòe rộng tựa cô thôn nữ tuổi thanh xuân - Ảnh: IGNV

Cụ thể, để chứng minh Địa Long (địa long tức giun đất) có thể chữa được Covid-19, bài đăng của nữ diễn viên còn nêu ra một số "cơ sở khoa học"?. 

Nội dung gây chú ý trong bài chia sẻ của Angela Phương Trinh: "Trong đại dịch Covid-19 này, Địa Long không những hữu ích để phòng và điều trị các bệnh lý do Covid-19 gây ra, mà còn đồng thời giúp chữa luôn cả các bệnh nền đã có từ lâu của người nhiễm Covid-19". Cô còn đính kèm link bán thuốc vào bài đăng của mình.

Angela Phương Trinh chia sẻ thuốc chữa COVID-19, dân mạng phẫn nộ 'cẩn thận lên phường đóng phạt' - Ảnh 2

Bài chia sẻ gây xôn xao của nữ diễn viên khiến dân mạng 'ném đá' - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi chia sẻ, nhiều khán giả đã vào bình luận trái chiều bên dưới bài đăng: "Mùa dịch không nên đăng lung tung thế này", "Có kiểm chứng chưa mà đăng thế?"...

Trước đó, Angela Phương Trinh nhận về bình luận tiêu cực của cộng đồng mạng sau chia sẻ cách chữa trị ung thư phản khoa học. Mặc dù vướng nhiều lùm xùm về phát ngôn nhưng Angela Phương Trinh thường xuyên cập nhật nhiều bài viết, khiến dân tình không khỏi chú ý.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

 

 

Angela Phuong Trinh 4

Angela Phương Trinh chia sẻ thuốc chữa COVID-19, dân mạng phẫn nộ 'cẩn thận lên phường đóng phạt' - Ảnh 5

Khán giả cho rằng, là người của công chúng thì Angela Phương Trinh nên cẩn trọng trong phát ngôn và lời nói giữa mùa dịch - Ảnh: IGNV

Liên quan tới vấn đề trên, tháng 5/2021, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt 2 tài khoản Facebook vì chia sẻ bài viết về "thuốc Địa Long" có thể ngăn ngừa lây nhiễm và trị dứt Covid-19.

Tờ Thanh Niên dẫn lời cơ quan chức năng cho biết, những tài khoản này đã vi phạm điểm d, khoản 1, điều 101, Nghị định 15 ban hành ngày 3/2/2020 của Chính phủ, bị phạt hành chính mỗi người 5 triệu đồng.

Còn Người Lao Động cho hay, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao nhanh chóng xác minh thông tin, trao đổi với phòng nghiệp vụ thuộc với Sở y tế tỉnh về phác đồ điều trị bệnh Covid-19.

Theo đó, căn cứ quyết định của Bộ Y tế thì sản phẩm "Địa Long" không có trong danh mục điều trị.

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