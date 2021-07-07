Mẹ Angela Phương Trinh khoe nhan sắc lộng lẫy tuổi U50, dân tình trầm trồ ngưỡng mộ: Lão hóa ngược là có thật

Từ sau khi rời khỏi showbiz và tập trung cho việc kinh doanh quán chay, Angela Phương Trinh dường như lấy lại được hình ảnh tốt đẹp trong lòng khán giả. Không còn quá coi trọng những sân si của giới nghệ sĩ, cô nàng giờ đây sống cuộc sống tao nhã, được nhiều người yêu quý.

Mới nhất, trên trang cá nhân Instagram của mình, Angela Phương Trinh vừa khiến cho dân tình không khỏi trầm trồ khi khoe ảnh cùng mẹ ruột. Ngoài nhan sắc xinh đẹp như mọi khi, điều đáng chú ý hơn cả chính là vẻ ngoài trẻ trung của mẹ ruột cô nàng.