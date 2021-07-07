Mẹ Angela Phương Trinh khoe nhan sắc lộng lẫy tuổi U50, dân tình trầm trồ ngưỡng mộ: Lão hóa ngược là có thật

Giải trí 07/07/2021 07:12

Nhan sắc mặn mà ở tuổi U50 của mẹ Angela Phương Trinh được người hâm mộ nức nở khen ngợi.

Từ sau khi rời khỏi showbiz và tập trung cho việc kinh doanh quán chay, Angela Phương Trinh dường như lấy lại được hình ảnh tốt đẹp trong lòng khán giả. Không còn quá coi trọng những sân si của giới nghệ sĩ, cô nàng giờ đây sống cuộc sống tao nhã, được nhiều người yêu quý. 

Mới nhất, trên trang cá nhân Instagram của mình, Angela Phương Trinh vừa khiến cho dân tình không khỏi trầm trồ khi khoe ảnh cùng mẹ ruột. Ngoài nhan sắc xinh đẹp như mọi khi, điều đáng chú ý hơn cả chính là vẻ ngoài trẻ trung của mẹ ruột cô nàng.

Mẹ Angela Phương Trinh khoe nhan sắc lộng lẫy tuổi U50, dân tình trầm trồ ngưỡng mộ: Lão hóa ngược là có thật - Ảnh 1
Mẹ Angela Phương Trinh vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung dù đã U50 - Ảnh: FBNV
Mẹ Angela Phương Trinh khoe nhan sắc lộng lẫy tuổi U50, dân tình trầm trồ ngưỡng mộ: Lão hóa ngược là có thật - Ảnh 2
Angela Phương Trinh sở hữu nhiều nét đẹp từ mẹ - Ảnh: FBNV

Mặc dù đã có hai cô con gái lớn nhưng mẹ ruột của Angela Phương Trinh vẫn giữ được nhan sắc "lão hóa ngược". Không chỉ có làn da căng bóng, mái tóc dài óng ả, mẹ Angela Phương Trinh còn trẻ trung bất chấp thời gian. Thậm chí, khi chụp chung cùng hai con gái, mẹ Angela Phương Trinh còn nổi bật hơn cả. Nhiều người cho rằng, ngoài nét đẹp sẵn có, mẹ ruột Angela Phương Trinh còn ăn gian tuổi tác hiệu quả nhờ phong cách thời trang trẻ trung, sành điệu. 

Mẹ Angela Phương Trinh khoe nhan sắc lộng lẫy tuổi U50, dân tình trầm trồ ngưỡng mộ: Lão hóa ngược là có thật - Ảnh 3
Trong nhiều bức ảnh chụp cùng 2 cô con gái, mẹ của Angela Phương Trinh khiến nhiều người sửng sốt bởi vẻ ngoài đầy sức sống - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu nữ diễn viên phim Mùi ngò gai chia sẻ khoảnh khắc chụp hình chung với mẹ trên trang cá nhân facebook. Mỗi lần chia sẻ, cư dân mạng lại dành những lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ đẹp của mẹ Angela Phương Trinh. 

Mẹ Angela Phương Trinh khoe nhan sắc lộng lẫy tuổi U50, dân tình trầm trồ ngưỡng mộ: Lão hóa ngược là có thật - Ảnh 4
Mẹ Angela Phương Trinh khoe nhan sắc lộng lẫy tuổi U50, dân tình trầm trồ ngưỡng mộ: Lão hóa ngược là có thật - Ảnh 5
Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, mẹ Angela Phương Trinh còn gây ấn tượng bởi phong cách thời trang sành điệu - Ảnh: FBNV

Angela Phương Trinh từng tâm sự cô và mẹ vô cùng thân thiết. Không chỉ chia sẻ các câu chuyện cuộc sống với mẹ, Angela Phương Trinh thường xuyên được mẹ động viên, bảo vệ trong mọi biến cố. Người đẹp cảm thấy hạnh phúc vì có mẹ như một người bạn lớn luôn đồng hành cùng cô trong từng bước đi cuộc đời.

Mẹ Angela Phương Trinh khoe nhan sắc lộng lẫy tuổi U50, dân tình trầm trồ ngưỡng mộ: Lão hóa ngược là có thật - Ảnh 6
Mẹ luôn là điểm tựa cho cô và em gái - Ảnh: FBNV
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