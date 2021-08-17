Angela Phương Trinh liên tục khiến khán giả rùng mình tuyên bố giun... chữa COVID-19

Hậu trường 17/08/2021 12:27

Chẳng hiểu vì lí do gì mà Angela Phương Trinh liên tục quảng bá bài thuốc chữa COVID-19 từ giun đất khiến khán giả phản ứng kịch liệt.

Ngày 16/8 dân mạng đã rầm rộ khi nữ hoàng thảm đỏ Angela Phương Trinh quảng bá bài thuốc chữa COVID-19 từ giun đất. Những tưởng cô sẽ lên tiếng về vấn đề này và dừng lại tuy nhiên mới đây cô lại tiếp tục chia sẻ thêm 2 bài viết mới về vấn đề này. 

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Angela Phương Trinh liên tục khiến khán giả rùng mình tuyên bố giun... chữa COVID-19 - Ảnh 2

Nữ diễn viên tiếp tục đăng bài quảng bá giun đất chữa COVID-19 - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều khán giả khi thấy động thái mới của nữ diễn viên đã lắc đầu khó hiểu. Một số còn vào bình luận góp ý: "Đã kiểm chứng chưa mà đăng lung tung thế?", "Sao cứ đăng mãi về con giun thế", "Thật khó hiểu"...

Trước đó, để chứng minh Địa Long (địa long tức giun đất) có thể chữa được COVID-19, bài đăng của nữ diễn viên còn nêu ra một số "cơ sở khoa học"?. Nội dung gây chú ý trong bài chia sẻ của Angela Phương Trinh: "Trong đại dịch Covid-19 này, Địa Long không những hữu ích để phòng và điều trị các bệnh lý do Covid-19 gây ra, mà còn đồng thời giúp chữa luôn cả các bệnh nền đã có từ lâu của người nhiễm Covid-19". Cô còn đính kèm link bán thuốc vào bài đăng của mình.

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Trước đó Angela Phương Trinh từng chia sẻ thông tin giun đất chữa COVID-19 khiến dân mạng xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, diễn viên Mùi Ngò Gai từng nhận về bình luận tiêu cực của cộng đồng mạng sau chia sẻ cách chữa trị ung thư phản khoa học. Mặc dù vướng nhiều lùm xùm về phát ngôn nhưng Angela Phương Trinh thường xuyên cập nhật nhiều bài viết, khiến dân tình không khỏi chú ý.

Liên quan tới vấn đề trên, tháng 5/2021, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt 2 tài khoản Facebook vì chia sẻ bài viết về "thuốc Địa Long" có thể ngăn ngừa lây nhiễm và trị dứt Covid-19.

Tờ Thanh Niên dẫn lời cơ quan chức năng cho biết, những tài khoản này đã vi phạm điểm d, khoản 1, điều 101, Nghị định 15 ban hành ngày 3/2/2020 của Chính phủ, bị phạt hành chính mỗi người 5 triệu đồng.

Còn Người Lao Động cho hay, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao nhanh chóng xác minh thông tin, trao đổi với phòng nghiệp vụ thuộc với Sở y tế tỉnh về phác đồ điều trị bệnh Covid-19.

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Angela Phương Trinh liên tục khiến khán giả rùng mình tuyên bố giun... chữa COVID-19 - Ảnh 5

Là người của công chúng, khán giả mong Angela Phương Trinh cần kiểm chứng thông tin trước khi phát ngôn giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng như hiện nay - Ảnh: Internet

Theo đó, căn cứ quyết định của Bộ Y tế thì sản phẩm "Địa Long" không có trong danh mục điều trị.

Angela Phương Trinh chia sẻ thuốc chữa COVID-19, dân mạng phẫn nộ "cẩn thận lên phường đóng phạt"

Angela Phương Trinh chia sẻ thuốc chữa COVID-19, dân mạng phẫn nộ "cẩn thận lên phường đóng phạt"

Dân mạng cho rằng Angela Phương Trinh không nên chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng giữa thời điểm dịch bệnh đang căng thẳng.

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