Được 'người đặc biệt' nấu ăn lúc 'gà chưa gáy', Ngô Thanh Vân xúc động dạt dào, dân mạng xuýt xoa ghen tị

Hậu trường 18/08/2021 16:34

Ngô Thanh Vân khoe 'nửa kia' dậy nấu ăn lúc 5 giờ sáng khiến khán giả xuýt xoa ghen tị.

Chuyện tình chị-em của Ngô Thanh VânHuy Trần luôn khiến dân tình xuýt xoa ganh gị vì quá hạnh phúc. Cả hai cũng len lén thả thính cho nhau trên MXH và có những cử chỉ cực đáng yêu của các cặp đôi đang mặn nồng tình yêu chớm nở.

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Mối tình chị-em của Ngô Thanh Vân và Huy Trần được nhiều khán giả ủng hộ vì quá xứng đôi - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên Tấm Cám đã khoe nhẹ lên MXH rằng: "Dậy 5 giờ sáng chiên cơm cho đi làm. Thương ghê". Ngay khi xem dòng trạng thái này, fan thầm hạnh phúc giùm Ngô Thanh Vân vì Huy Trần quá đỗi tinh tế và ngọt ngào.

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Được 'người đặc biệt' nấu ăn lúc 'gà chưa gáy', Ngô Thanh Vân xúc động dạt dào, dân mạng xuýt xoa ghen tị - Ảnh 3Được 'người đặc biệt' nấu ăn lúc 'gà chưa gáy', Ngô Thanh Vân xúc động dạt dào, dân mạng xuýt xoa ghen tị - Ảnh 4

Chia sẻ thả thính cực ngọt ngào của cặp đôi rình rang showbiz - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, hotboy còn gửi lời chúc cực lãng mạn dành cho người yêu của mình rằng: "Chúc ... yêu ăn ngoan. Nhớ ăn hết đó nha. Lớp zu (love you - pv). Béo đẹp trai". Có thể thấy, chính những hành động quan tâm nhỏ xíu mà dễ thương này đã làm hội chị em tan chảy và thầm chúc mừng cả hai vì mối tình chị-em cực kute và tiến triển tốt đẹp.

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Huy Trần là giám đốc của công ty nhập khẩu quần áo từ Việt Nam sang Đức và một công ty dệt may ở Sài Gòn. Mỹ nam còn đang kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng ẩm thực. Huy Trần được khán giả chấm thẳng 11/10 về ngoại hình nhờ sự điển trai, phong độ và body rất lý tưởng chẳng kém gì người mẫu chuyên nghiệp.

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Bức ảnh Huy Trần bế cô gái na ná Ngô Thanh Vân nhưng vội xóa đi trước đó - Ảnh: Internet

Cả hai được khán giả nghi vấn hẹn hò khi lộ hàng loạt chi tiết thả thính trên MXH. Ngoài ra, cặp đôi còn cùng xuất hiện ở Phú Quốc vào ngày 25-26/11 năm ngoái.

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Được 'người đặc biệt' nấu ăn lúc 'gà chưa gáy', Ngô Thanh Vân xúc động dạt dào, dân mạng xuýt xoa ghen tị - Ảnh 8

Ngày 8/11 năm ngoái, cặp đôi chị-em thay phiên nhau khoe cảnh đi nghỉ dưỡng ở Ninh Vân Bay (Nha Trang). Cả hai còn chia sẻ những câu nói cực ngọt về tình yêu - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, bài đăng khoe người yêu nấu ăn lúc 5 giờ sáng của Ngô Thanh Vân vẫn gây xôn xao MXH và được nhiều khán giả ủng hộ.

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Từ khóa:   Huy Trần Huy Trần và Ngô Thanh Vân người yêu sao Việt nấu ăn

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