Hari Won chia sẻ động thái mới hơi 'căng', nghiêm túc của Trấn Thành khiến khán giả 'cười rớt nước mắt'

Hậu trường 18/08/2021 15:20

Cô nàng MC quốc dân Hari Won đã chia sẻ khoảnh khắc nghiêm túc của Trấn Thành lúc học tiếng Hàn khiến dân tình cười muốn 'rớt nước mắt'.

Cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Showbiz Hari Won - Trấn Thành luôn khiến dân tình chú ý dù chỉ là một động thái nhỏ. Mới đây, cả hai lại làm khán giả thương hết sức khi cô vợ nổi tiếng chia sẻ khoảnh khắc anh chồng MC quốc dân học tiếng Hàn với động thái hơi căng.

Cụ thể, nàng ca sĩ Hương Đêm Bay Xa viết: "Làm gì mà căng dữ. Đây là buổi thứ 3 học chữ cái của ổng. Đầu tiên là cách đây 1 năm trước, nên ổng không thuộc gì được (cũng chẳng muốn học vì cần nói tiếng Hàn là vợ giải quyết hết). Buổi thứ 2 là 1 tuần trước. Ổng vẫn không nhớ bài lắm vì không chịu ôn bài. Hôm nay là buổi thứ 3. Hôm nay phải kéo ổng bắt học mới chịu ôn bài".

Mong là sau hôm nay nhớ chữ cái Hàn Quốc để học tiếp theo. Hơn 5 năm rưỡi yêu nhau mà giờ mới học chữ cái. Giờ hiểu được tại sao mẹ tui không rành tiếng Việt chưa nè".

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Bài đăng MC Trấn Thành học tiếng Hàn của Hari Won khiến khán giả thích thú - Ảnh: Chụp mản hình

Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều khán giả đã tràn vào bày tỏ ý kiến và dành cho cả hai nhiều bình luận quan tâm: "Học chữ thôi mà em tưởng ổng chuẩn bị kí hợp đồng chấn động", "Thần tượng của em sẽ học tốt thôi ạ, mong có 1 ngày được anh chị họp fan bên Hàn ạ", "Chị mua sách dạy tiếng Hàn cho người Việt ấy sẽ dễ vào hơn. Có cách thức để học nhanh vào, có bài tập nữa nè. E cũng đang tập"...

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Hari Won chia sẻ động thái mới hơi 'căng', nghiêm túc của Trấn Thành khiến khán giả 'cười rớt nước mắt' - Ảnh 3

Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trấn Thành và Hari Won đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Chia sẻ về vợ trên MC quốc dân từng nói như sau: "Tôi cần một người phụ nữ có trí tuệ nhiều hơn và Hari cho tôi điều đó. Hari là một người phụ nữ cực kỳ minh mẫn, thông minh và đầy năng lượng. Bất cứ lúc nào tôi stress trong cuộc sống Hari cũng có cách kéo tôi lên. Đó là người phụ nữ có thể làm mới cảm xúc cho chồng. Nếu khi bạn đi làm về mệt mà lại gặp cô vợ cứ than thở, cằn nhằn thì tôi không biết bạn sẽ sống thế nào. Còn vợ tôi, lúc nào tôi stress là vợ tôi đều bơm năng lượng trở lại cho tôi, đó là người phụ nữ rất thông minh và tôi cảm thấy không có gì để chê ở Hari cả".

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Hari Won chia sẻ động thái mới hơi 'căng', nghiêm túc của Trấn Thành khiến khán giả 'cười rớt nước mắt' - Ảnh 5Hari Won chia sẻ động thái mới hơi 'căng', nghiêm túc của Trấn Thành khiến khán giả 'cười rớt nước mắt' - Ảnh 6Hari Won chia sẻ động thái mới hơi 'căng', nghiêm túc của Trấn Thành khiến khán giả 'cười rớt nước mắt' - Ảnh 7

Trấn Thành và Hari Won đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn - Ảnh: Internet

Hiện tại, hình ảnh MC Trấn Thành học tiếng Hàn được Hari Won chia sẻ vẫn gây xôn xa MXH và nhận nhiều bình luận rôm rả.

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Từ khóa:   Hari Won Trấn Thành Hari Won tiếng Hàn

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