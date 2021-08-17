Biết mục đích sau cùng khi 'chốt đơn' đồng hồ 900 triệu, fan ngỡ ngàng vì hành động đẹp của Hoa hậu Hương Giang

Thì ra Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã có động thái mới về chiếc đồng hồ này và tính ra cô đã quyên trọn 900 triệu mà không cần nhận lại bất kì món đồ trao đổi nào.

Trong phiên đấu giá Hiệu Tạp Hoá Tình Yêu, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã ủy quyền cho Xuân Lan tham gia và mua về đồng hồ Hublot của BTV Ngọc Trinh với giá cuối cùng là 900 triệu. Tuy nhiên nữ siêu mẫu mới đây đã có bài đăng mới về mục đích sử dụng chiếc hồng hồ của Hoa hậu Hương Giang khiến dân mạng chú ý.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Xuân Lan cho biết: "Khi BTC liên hệ Hương Giang để giao chiếc đồng hồ tới tận tay, thì Hương Giang bày tỏ rằng muốn gửi tặng lại chiếc đồng hồ này cho phiên đấu giá sau, Giang nói: 'Mục đích ban đầu của em là muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình để mua được nhiều máy thở gửi cho các bệnh viện, nên em hy vọng chiếc đồng hồ có thể giúp ích được nhiều hơn nữa. BTC cũng có thể tiếp tục quyên góp được thêm nhiều máy thở hơn nữa'". Bài đăng mới của Xuân Lan về việc sử dụng chiếc đồng hồ 900 triệu mà Hương Giang vừa đấu giá thành công - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau khi bài đăng lên sóng, nhiều fan hâm mộ đã thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho nàng hậu chuyển giới: "Ôi Hoa hậu của em thật là tuyệt vời", "Cảm ơn tấm lòng vàng của chị", "Thả tim cho chị vì nghĩa cử cao đẹp"... Ngoài ra nhiều người nổi tiếng cũng vào thả tim trong đó có cả BTV Ngọc Trinh, ca sĩ Lệ Quyên và đạo diễn Việt Tú.

Nhiều sao Việt đã vào thả tim cho Hương Giang - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, vào tối ngày 14/8, Quỹ Hạt Vừng phối hợp cùng các đơn vị uy tín đã mở buổi livestream có tên Hiệu Tạp Hóa Tình Yêu nhằm mục đích đấu giá các món đồ ý nghĩa và giá trị đến từ các sao Việt, mạnh thường quân để phục vụ cho việc mua máy thở, máy tạo oxy, các phụ kiện y tế cho các bệnh viện trong TP. Hồ Chí Minh. Buổi đấu giá trước đó - Ảnh: Internet Cùng đồng hành với chương trình có sự tham gia của nữ BTV nổi tiếng Ngọc Trinh. Nữ BTV đóng góp vật phẩm là chiếc đồng đồ hàng hiệu Hublot vô cùng giá trị. Kết quả sau buổi đấu giá, chiếc đồng hồ của BTV Ngọc Trinh đã được Hoa hậu chuyển giới Hương Giang mua lại với giá 900 triệu đồng. Hương Giang sau khi đăng quang Hoa hậu, dù dính nhiều lùm xùm nhưng hành động từ thiện mới nhất của cô nhận vô vàng lời khen từ dân mạng - Ảnh: Internet Hành động đẹp này của Hương Giang nhận vô số lời khen từ người hâm mộ và mọi người hy vọng cô sớm trở lại đường đua showbiz để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Nghi án ‘cặp giò y chang’ vạch tội Hương Giang lén lút xuất hiện cùng Đỗ Mỹ Linh sau tin ‘toang nhẹ’ với thiếu gia Matt Liu? Sau tin đồn chia tay với Matt Liu, mới đây hoa hậu chuyển giới Hương Giang dính nghi vấn đi đánh golf với một nàng hậu khác sau một tấm ảnh trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/biet-muc-dich-sau-cung-khi-chot-don-dong-ho-900-trieu-fan-ngo-ngang-vi-hanh-dong-dep-cua-hoa-hau-huong-giang-418637.html