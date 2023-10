Một ngày trước khi ca sĩ Phi Hải mất, Hương Giang chia sẻ bài hát 'định mệnh', lạnh người vì trùng hợp như 'điềm báo trước'

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tiết lộ cách đây 3 tuần có nói chuyện với chồng. Khi ấy, sức khỏe của Phi Hải vẫn tốt. Nói về chuyện gia đình, Hương Giang cho biết trong thời gian qua cô đã tự mình nuôi con. Cũng như bao nghệ sĩ khác, công việc nghệ thuật gặp khó khăn trong thời gian dịch bệnh nên cô làm thêm các công việc như bán hàng online, làm đồ ăn để trang trải cuộc sống.

Trước ngày tiễn đưa chồng về nơi an nghỉ cuối cùng, MXH vô cùng cảm thương với bài viết của ca sĩ Hương Giang trên trang cá nhân. Theo đó, cô đã chia sẻ lại ca khúc Đường Trần Mình Em kèm dòng trạng thái rất đau buồn: "Sao thu bao nhiêu năm rồi không up, tự nhiên up cái ngày trước ngày sau…".