Một ngày trước khi ca sĩ Phi Hải mất, Hương Giang chia sẻ bài hát 'định mệnh', lạnh người vì trùng hợp như 'điềm báo trước'

Bài hát Đường Trần Mình Em được Hương Giang thu âm nhiều năm nay nhưng 1 ngày trước khi ca sĩ Phi Hải qua đời, chị bỗng dưng chia sẻ video này. Điều này khiến cô đau lòng và lạnh người cho rằng đây là 'điều báo'.

Ngững ngày gần đây, người hâm mộ vẫn chưa hết xót xa và bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ Phi Hải sau thời gian mắc COVID-19. Chia sẻ với Zing News, ca sĩ Hương Giang - vợ cố nghệ sĩ cho biết anh qua đời tại nhà riêng ở quận 5 (TP.HCM). Sáng 31/7, gia đình làm lễ khâm liệm cho anh. Sau đó, thi thể nam nhạc sĩ được đưa đi hỏa táng. Cô xót xa tâm sự: "Hai tháng qua, tôi và anh Hải không ở chung nhà. Anh Hải sống một mình tại nhà riêng ở quận 5. Anh ho, sốt và khó thở, và một tuần sau thì sức khỏe kém".

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tiết lộ cách đây 3 tuần có nói chuyện với chồng. Khi ấy, sức khỏe của Phi Hải vẫn tốt. Nói về chuyện gia đình, Hương Giang cho biết trong thời gian qua cô đã tự mình nuôi con. Cũng như bao nghệ sĩ khác, công việc nghệ thuật gặp khó khăn trong thời gian dịch bệnh nên cô làm thêm các công việc như bán hàng online, làm đồ ăn để trang trải cuộc sống. Trước ngày tiễn đưa chồng về nơi an nghỉ cuối cùng, MXH vô cùng cảm thương với bài viết của ca sĩ Hương Giang trên trang cá nhân. Theo đó, cô đã chia sẻ lại ca khúc Đường Trần Mình Em kèm dòng trạng thái rất đau buồn: "Sao thu bao nhiêu năm rồi không up, tự nhiên up cái ngày trước ngày sau…".

Bài đăng của Hương Giang - Ảnh chụp màn hình Theo đó, trên kênh Youtube cá nhân, bài hát được Hương Giang thu âm đã nhiều năm được đăng tải vào hôm 29/7, tức 1 ngày trước khi chồng qua đời. Bên dưới bài đăng của cô, nhiều cư dân mạng cũng bàng hoàng và ngỡ ngàng và "lạnh người" cho rằng đây là "điềm báo". Bên cạnh đó fan hâm mộ cũng không quên an ủi, động viên nữ ca sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát người thân yêu. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình Ca sĩ Phi Hải đột ngột qua đời đã để lại nhiều thương tiếc cho người thâ, bạn bè và người hâm mộ. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, nhiều đồng nghiệp đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể đến thắp hương tiễn biệt. Tang lễ của cố nghệ sĩ được tổ chức tối giản hết mức - Ảnh: Internet Phi Hải hoạt động nghệ thuật đầu những năm 1990, từng tham gia nhiều chương trình lớn và là gương mặt của nhiều phòng trà ăn khách ở phía Nam. Ngoài sở hữu giọng ca trầm ấm, phong cách biểu diễn tự tin, anh còn được đánh giá cao khi thể hiện được nhiều thể loại nhạc khác nhau.

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