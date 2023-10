Vì có kinh tế khó khăn, lại thêm ảnh hưởng của dịch bệnh, nam diễn viên Mạc Can đã tạm về quê nhà ở Hóc Môn sinh sống để tiết kiệm chi phí.

Tình hình dịch bệnh tại TP.HCM những tháng gần đây diễn biến phức tạp và căng thẳng. Không chỉ người lao động mà các nghệ sĩ Việt cũng bị ảnh hưởng. Show diễn phải hủy, những dự án phim ảnh, âm nhạc đều phải dừng lại.

Đối với những nghệ sĩ trẻ đã khó, thì với nam diễn viên Đất Rừng Phương Nam lại vất vả bội phần. Nhiều năm trở lại đây, sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can gặp nhiều vấn đề khiến ông nhiều lần ngất xỉu tại phòng trọ, phải thường xuyên nhập viện để điều trị vì biến chứng của bệnh gout. Do đó mà đã từ lâu nam diễn viên đã vắng bóng dần trong những tác phẩm điện ảnh. Điều này khiến cho cuộc sống của vị nghệ sĩ già càng cơ cực hơn. Chứng kiến ngôi nhà nhỏ, hẹp của Mạc Can, khán giả không khỏi xót xa và thương cảm.

Sức khỏe của nam diễn viên ngày một yếu - Ảnh: Internet

Mới đây, vì kinh tế vốn đã khó khăn, lại thêm ảnh hưởng của dịch bệnh, nam diễn viên đã tạm về quê nhà Hóc Môn sinh sống để tiết kiệm chi phí. Đồng thời cũng để người thân bên cạnh, chăm sóc lúc trái gió trở trời.

Mặc dù được người thân, bà con chòm xóm giúp đỡ, song cuộc sống của ông vẫn bộn bề lo toan và thiếu thốn.

Chia sẻ với Gia đình và Xã hội, ông cho biết vô cùng xúc động khi nhận được sự hỗ trợ của anh em đồng nghiệp. Cầm trên tay số tiền nghệ sĩ Nguyễn Quang Dũng giúp đỡ, Mạc Can nghẹn ngào: "Đã gần một tháng rồi tôi chỉ toàn ăn cơm nguội. Việc bị bệnh gout cũng khiến chân tôi tập tễnh, khó khăn trong việc đi lại nên thường chỉ quanh quẩn trong nhà, hạn chế ra ngoài. Tuổi tác tôi cũng lớn rồi nên cũng không cần chi tiêu gì nhiều".

Nam nghệ sĩ cho hay trước dịch cũng có nhiều người bạn, người anh em đồng nghiệp đến thăm và giúp đỡ. Nhờ đó mà Mạc Can cũng được san sẻ phần nào. Hiện tại, tình hình dịch bệnh gay gắt nên ông tự nhủ bản thân lại càng phải cố gắng tiết kiệm hơn nữa.

Dù khó khăn trăm bề nhưng Mạc Can vẫn luôn giữ tâm trạng vui tươi, tinh thần lạc quan để điều trị bệnh. Người nghệ sĩ già ấy vẫn luôn ươm trong lòng khát vọng vời nghiệp diễn, với những khán giả yêu thương.

