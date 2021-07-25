Nóng: Nghệ sĩ cải lương Kim Phượng qua đời sau gần 1 ngày nhập viện điều trị COVID-19

Hậu trường 25/07/2021 16:47

Sau khi nhập viện điều trị do dương tính với COVID-19, nữ nghệ sĩ cải lương Kim Phượng đã qua đời vào trưa ngày 25/7.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, NSƯT Thoại Mỹ cho biết, vào chiều 24/7, sau nhiều ngày sốt nhẹ và ho, nghệ sĩ cải lương Kim Phượng cảm thấy khó thở. Người nhà đã liên hệ với Viện Điều dưỡng quận 8 để đưa bà vào bệnh viện. Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ chuyên khoa cho biết nghệ sĩ Kim Phương dương tính với virus SARS-CoV-2. Nữ nghệ sĩ được các bác sĩ cài máy trợ thở nhưng đến sáng 25/7 thì nguy kịch. Do Kim Phượng có nhiều bệnh nền như huyết áp, tim mạch, tiểu đường… nên bà đã qua đời vào 12h50 ngày 25/7, hưởng thọ 66 tuổi.

Do dịch bệnh nên gia đình sẽ nhận tro cốt nghệ sĩ từ bệnh viện và sẽ tổ chức tang lễ đơn giản. Bạn bè người thân cũng dự kiến sẽ tổ chức cầu siêu cho nghệ sĩ sau khi dịch kết thúc.

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Nữ nghệ sĩ hưởng thọ 66 tuổi - Ảnh: Internet

Kim Phượng từng là thành viên trụ cột của đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long nổi tiếng một thời. Nữ nghệ sĩ cùng với các chị em ruột là nghệ sĩ Bạch Mai, nghệ sĩ Phượng Nga và nghệ sĩ Bạch Lan là 4 cô đào duyên dáng và tài năng của thương hiệu tuồng cổ Huỳnh Long.

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