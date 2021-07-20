Nóng: Nhạc sĩ Anh Tú nhiễm COVID-19, phải thở bình oxy, vợ và con là F1 cách ly tại nhà

Sau một lần lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại phường 13, quận 6 (TP.HCM), nhạc sĩ Anh Tú phát hiện dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ Zing News, nhạc sĩ Anh Tú (sinh năm 1984) phát hiện dương tính với COVID-19 sau một lần lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại phường 13, quận 6 (TP.HCM).

Sau đó, anh được xét nghiệm lần hai và kết quả tương tự. Nam nhạc sĩ được tiến hành đưa đi cách ly và điều trị tại bệnh viện dã chiến Thu Dung (quận 12) vào ngày 12/7. Tuy nhiên, bệnh tình anh ngày càng trở nặng. Anh được chuyển qua Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Nhạc sĩ Anh Tú - Ảnh: Internet

Trao đổi qua điện thoại với PV Zing, nhạc sĩ Anh Tú cho biết, trong phòng điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, anh ở chung với 9 bệnh nhân có các triệu chứng giống nhau như khó thở, ho, sốt, đau họng, mệt mỏi. Riêng nam nhạc sĩ, sau 4 ngày điều trị, bệnh tình của anh không có dấu hiệu thuyên giảm. Nam nhạc sĩ nói: "Tôi mệt quá, thở không nổi, nói chuyện vài ba câu lại ho. Bác sĩ phải cho tôi thở bình oxy. Tôi cũng không ngủ được vì ho nhiều và đau nhức phần lưng. Tôi toàn phải nằm ngửa, khó chịu lắm".

Theo Anh Tú, hàng ngày bác sĩ của bệnh viện vào thăm khám. Hiện, anh được điều trị bằng kháng sinh, thuốc hạ men gan, hạ sốt... Một mình anh phải tự xoay xở trong bệnh viện. Vợ và hai con của anh đều là F1, phải cách ly tại nhà. Nhạc sĩ Anh Tú cho biết: "Gia đình, người thân, ai cũng lo cho tôi nhưng không giúp gì được, hết cách rồi. Một mình tôi phải tự chiến đấu thôi. Bác sĩ nói tôi sẽ vừa điều trị, vừa xét nghiệm. Nếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và khỏe hẳn thì được xuất viện".

Về phần ăn uống, nam nhạc sĩ chia sẻ anh đặt đồ ăn theo thực đơn của nhà ăn bệnh viện. Sau đó, nhân viên của bệnh viện sẽ đưa đến tận phòng cho bệnh nhân.

Nóng: Diễn viên Kim Đào và con trai 10 tuổi nhiễm COVID-19 Sau khi con trai có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 phải vào khu cách ly, nữ diễn viên Kim Đào cũng vào cùng để tiện chăm sóc con. Sau đó, cô cũng có kết quả xét nghiệm nhiễm nCoV.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-nhac-si-anh-tu-nhiem-covid-19-phai-tho-binh-oxy-vo-va-con-la-f1-cach-ly-tai-nha-413441.html