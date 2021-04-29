Ấn Độ hiện đang được xem như "địa ngục Covid" vì tình trạng bệnh nhân tăng lên mỗi ngày. Số lượng người chết vì bệnh dịch nhiều đến mức phải hỏa thiêu tập thể. Trước tình trạng đó, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm vô cùng lo lắng vì gia đình chồng vẫn đang sinh sống ở đây.

Vì dịch bệnh nên Võ Hạ Trâm vô cùng lo lắng cho gia đình chồng - Ảnh: FB

Tối ngày 28/4, Võ Hạ Trâm bất ngờ tiết lộ thực tế gây ám ảnh đang diễn ra tại quê hương của ông xã. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Xung quanh nhà mẹ chồng, mỗi ngày đều có 15-20 người chết vì Covid-19. 1 người đàn ông Ấn Độ đã sẵn sàng nhường bình oxy của mình cho 1 người bệnh mắc Covid-19 khác khi vợ người bệnh này đang khóc lóc tìm bình oxy cho chồng mình trong tuyệt vọng tại 1 bệnh viện. Và ông ấy đã qua đời 3 ngày sau đó. Đó là những câu chuyện chồng vừa kể cho mình".