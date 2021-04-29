Ám ảnh lời kể chồng Võ Hạ Trâm về cuộc sống tại Ấn Độ: 'Người dân khóc lóc tìm oxy, quanh nhà mẹ chồng mỗi ngày đều có 15-20 người chết vì Covid-19'

Hậu trường 29/04/2021 11:16

Võ Hạ Trâm hết sức lo lắng khi chứng kiến tình hình bất ổn ở Ấn Độ. Cô đã có những chia sẻ rất "ám ảnh" trên trang cá nhân về khung cảnh xung quanh gia đình chồng ở đây.

Ấn Độ hiện đang được xem như "địa ngục Covid" vì tình trạng bệnh nhân tăng lên mỗi ngày. Số lượng người chết vì bệnh dịch nhiều đến mức phải hỏa thiêu tập thể. Trước tình trạng đó, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm vô cùng lo lắng vì gia đình chồng vẫn đang sinh sống ở đây.

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Vì dịch bệnh nên Võ Hạ Trâm vô cùng lo lắng cho gia đình chồng - Ảnh: FB

Tối ngày 28/4, Võ Hạ Trâm bất ngờ tiết lộ thực tế gây ám ảnh đang diễn ra tại quê hương của ông xã. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Xung quanh nhà mẹ chồng, mỗi ngày đều có 15-20 người chết vì Covid-19. 1 người đàn ông Ấn Độ đã sẵn sàng nhường bình oxy của mình cho 1 người bệnh mắc Covid-19 khác khi vợ người bệnh này đang khóc lóc tìm bình oxy cho chồng mình trong tuyệt vọng tại 1 bệnh viện. Và ông ấy đã qua đời 3 ngày sau đó. Đó là những câu chuyện chồng vừa kể cho mình".

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Võ Hạ Trâm rùng mình khi nghe chồng kể lại những câu chuyện về cuộc sống của người dân Ấn Độ - Ảnh chụp màn hình

Dù đang mang thai con đầu lòng và cùng chồng về Việt Nam đã lâu nhưng Võ Hạ Trâm không giấu được sự buồn bã, thương xót bởi người dân Ấn Độ đang chịu hậu quả nặng nề vì đại dịch Covid-19. Không thể làm gì hơn ngoài cầu nguyện bình an cho gia đình chồng và người dân Ấn Độ, cô chia sẻ thêm: "Hãy sống trọn vẹn cuộc sống này 1 cách ý nghĩa nhất, tốt đẹp nhất có thể vì bao nhiêu tiền bạc danh vọng ngoài kia chẳng mang đi được khi bạn 'thở ra mà không thể hít vào được nữa'. Cầu nguyện cho mọi nơi mọi vùng bình yên sẽ quay về để mình không còn phải thấy những mất mát đau thương mỗi khi mở mạng xem tin tức nữa". 

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Cư dân mạng cũng một lòng cầu bình an cho Ấn Độ và gia đình nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng bày tỏ lòng thương cảm đối với những gì mà người dân Ấn Độ đang phải trải qua, đồng thời hy vọng dịch bệnh mau qua đi, trả lại bình yên cho nước bạn. 

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Ông xã người Ấn Độ luôn bên cạnh và chăm sóc vợ trong suốt thai kỳ - Ảnh: FB

Trước đó, Võ Hạ Trâm có chia sẻ, gia đình chồng vẫn đang ổn và nghiêm chỉnh thực hiện những biện pháp phòng chống dịch. Cô và chồng hiện đang ở Việt Nam chờ đến ngày sinh nở. 

Võ Hạ Trâm mang thai con đầu lòng với chồng Ấn Độ, loạt sao Việt gửi lời chúc mừng

Võ Hạ Trâm mang thai con đầu lòng với chồng Ấn Độ, loạt sao Việt gửi lời chúc mừng

Sau 2 năm kết hôn, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm hạnh phúc thông báo vợ chồng cô sắp chào đón thành viên mới của gia đình.

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Từ khóa:   Võ Hạ Trâm Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ tình hình dịch Covid-19

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