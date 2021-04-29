Võ Hạ Trâm hết sức lo lắng khi chứng kiến tình hình bất ổn ở Ấn Độ. Cô đã có những chia sẻ rất "ám ảnh" trên trang cá nhân về khung cảnh xung quanh gia đình chồng ở đây.
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Ấn Độ hiện đang được xem như "địa ngục Covid" vì tình trạng bệnh nhân tăng lên mỗi ngày. Số lượng người chết vì bệnh dịch nhiều đến mức phải hỏa thiêu tập thể. Trước tình trạng đó, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm vô cùng lo lắng vì gia đình chồng vẫn đang sinh sống ở đây.
Tối ngày 28/4, Võ Hạ Trâm bất ngờ tiết lộ thực tế gây ám ảnh đang diễn ra tại quê hương của ông xã. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Xung quanh nhà mẹ chồng, mỗi ngày đều có 15-20 người chết vì Covid-19. 1 người đàn ông Ấn Độ đã sẵn sàng nhường bình oxy của mình cho 1 người bệnh mắc Covid-19 khác khi vợ người bệnh này đang khóc lóc tìm bình oxy cho chồng mình trong tuyệt vọng tại 1 bệnh viện. Và ông ấy đã qua đời 3 ngày sau đó. Đó là những câu chuyện chồng vừa kể cho mình".
Dù đang mang thai con đầu lòng và cùng chồng về Việt Nam đã lâu nhưng Võ Hạ Trâm không giấu được sự buồn bã, thương xót bởi người dân Ấn Độ đang chịu hậu quả nặng nề vì đại dịch Covid-19. Không thể làm gì hơn ngoài cầu nguyện bình an cho gia đình chồng và người dân Ấn Độ, cô chia sẻ thêm: "Hãy sống trọn vẹn cuộc sống này 1 cách ý nghĩa nhất, tốt đẹp nhất có thể vì bao nhiêu tiền bạc danh vọng ngoài kia chẳng mang đi được khi bạn 'thở ra mà không thể hít vào được nữa'. Cầu nguyện cho mọi nơi mọi vùng bình yên sẽ quay về để mình không còn phải thấy những mất mát đau thương mỗi khi mở mạng xem tin tức nữa".
Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng bày tỏ lòng thương cảm đối với những gì mà người dân Ấn Độ đang phải trải qua, đồng thời hy vọng dịch bệnh mau qua đi, trả lại bình yên cho nước bạn.
Trước đó, Võ Hạ Trâm có chia sẻ, gia đình chồng vẫn đang ổn và nghiêm chỉnh thực hiện những biện pháp phòng chống dịch. Cô và chồng hiện đang ở Việt Nam chờ đến ngày sinh nở.