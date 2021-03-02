Võ Hạ Trâm mang thai con đầu lòng với chồng Ấn Độ, loạt sao Việt gửi lời chúc mừng

Đầu năm 2019, Võ Hạ Trâm kết hôn với ông xã người Ấn Độ. Được biết, chồng nữ ca sĩ tên thật là Vikas Chaudhary, là doanh nhân hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Võ Hạ Trâm và chồng trong ngày cưới - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ trên trang Facebook cá nhân, Võ Hạ Trâm bất ngờ chia sẻ loạt ảnh khoe bụng bầu vượt mặt. Sau 2 năm tận hưởng cuộc sống “vợ chồng son”, nữ ca sĩ hạnh phúc cho biết cô đang mang thai con đầu lòng: “Cả mình và ông xã đã có những trải nghiệm thú vị, đầy hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng son 2 năm vừa qua. Và bây giờ sẽ là 1 cuộc hành trình mới, vai trò mới thiêng liêng hơn, tròn đầy hơn và ấm áp hơn”.