Võ Hạ Trâm mang thai con đầu lòng với chồng Ấn Độ, loạt sao Việt gửi lời chúc mừng

Hậu trường 02/03/2021 11:58

Sau 2 năm kết hôn, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm hạnh phúc thông báo vợ chồng cô sắp chào đón thành viên mới của gia đình.

Đầu năm 2019, Võ Hạ Trâm kết hôn với ông xã người Ấn Độ. Được biết, chồng nữ ca sĩ tên thật là Vikas Chaudhary, là doanh nhân hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

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Võ Hạ Trâm và chồng trong ngày cưới - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ trên trang Facebook cá nhân, Võ Hạ Trâm bất ngờ chia sẻ loạt ảnh khoe bụng bầu vượt mặt. Sau 2 năm tận hưởng cuộc sống “vợ chồng son”, nữ ca sĩ hạnh phúc cho biết cô đang mang thai con đầu lòng: “Cả mình và ông xã đã có những trải nghiệm thú vị, đầy hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng son 2 năm vừa qua. Và bây giờ sẽ là 1 cuộc hành trình mới, vai trò mới thiêng liêng hơn, tròn đầy hơn và ấm áp hơn”.

Võ Hạ Trâm chia sẻ rằng đây là thời điểm thích hợp để cô cùng ông xã chào đón đứa con đầu lòng: Một thiên thần nhỏ bé đã đến với tụi mình tròn 5 tháng và lớn lên mỗi ngày để mình có thể cảm nhận thật rõ từng chuyển động của con. Cám ơn Trời Phật đã mang Con đến bên Ba và Mẹ trong lúc Ba Mẹ viên mãn nhất với hạnh phúc nhỏ của mình”.

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Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Được biết, nữ ca sĩ đang bước vào những tháng giữa thai kỳ. Như vậy, cặp đôi sẽ đón con đầu lòng vào khoảng tháng 8/2021. Hiện tại, vợ chồng cô đều sẵn sàng cho hành trình mới.

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Vợ chồng Võ Hạ Trâm chuẩn bị đón con đầu lòng - Ảnh: FB
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Nữ ca sĩ đã bước vào tháng thứ 5 thai kỳ - Ảnh: FB
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Dàn sao Việt gửi lời chúc mừng cặp đôi - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều sao Việt như Hari Won, Đoan Trang, Ái Phương, Nam Cường… và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Võ Hạ Trâm: “Chúc mừng em Võ Hạ Trâm ơi! Tận hưởng một hành trình mới đầy ngọt ngào nha cưng!”, “Chúc mừng nha”, “Chúc mừng vợ chồng em nhé! Chúc em có quá trình thai kỳ thật mạnh khỏe nha!”, “Chúc mừng em nè. Lên một chức vĩ đại nhất trong cuộc đời”…

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