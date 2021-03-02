Chê vợ cũ Hoàng Anh không biết giữ chồng, Thúy Nga bị mỉa mai ‘cũng từng ly hôn, chị dạy thì em có nên học’

Hậu trường 02/03/2021 09:55

Sau khi danh hài Thúy Nga lên tiếng chê bai vợ cũ Hoàng Anh không biết giữ chồng, bạn thân Quỳnh Như đã đáp trả trên trang cá nhân.

Khoảng thời gian qua, cuộc ly hôn ồn ào của diễn viên Hoàng Anh và bà xã Quỳnh Như đã tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới. Trong khi Quỳnh Như liên tục tố chồng bội bạc, vô trách nhiệm… thì Hoàng Anh lại phớt lờ không quan tâm.

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Hoàng Anh và Quỳnh Như ly hôn sau 3 năm chung sống - Ảnh: FB

Ngay khi sự việc đang dần lắng xuống thì danh hài Thúy Nga bất ngờ gây chú ý khi đăng tải một bài viết dài và gọi thẳng tên Quỳnh Như trên trang cá nhân. Cụ thể, Thúy Nga cho rằng Facebook của vợ cũ Hoàng Anh toàn những ngôn từ vô văn hóa, dơ bẩn. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ hài còn chê Quỳnh Như “chồng giữ không được, con nuôi không xong”.

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Bài đăng của Thúy Nga - Ảnh: FB

Ngay lập tức, bài đăng này của Thúy Nga đã gây tranh cãi. Cộng đồng mạng chia làm 2 phe, một bên đồng tình với quan điểm của nữ danh hài, một bên lại tỏ ý bênh vực Quỳnh Như. Trước những ý kiến trái chiều này, Thúy Nga đã xóa bài đăng.

Tuy nhiên mới đây, bạn thân Quỳnh Như đã lên tiếng đáp trả Thúy Nga. Cụ thể, cô chia sẻ lại ảnh chụp bài đăng của nữ danh hài và cho biết: “Em biết chị đã xóa bài bên trang nhà của chị rồi vì những lời bình luận tấn công không hay đến với chị tối hôm qua. Nên em cũng tính im lặng. Nhưng bây giờ nếu có người đã chụp hình và đăng lại khắp mọi nơi thì em xin phép trả lời”.

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Bạn thân Quỳnh Như chia sẻ lại bài đăng của nữ danh hài và lên tiếng đáp trả - Ảnh: FB

Theo đó, cô cho rằng hành động của Thúy Nga là không đúng vì điều này có thể gây tổn thương đến Quỳnh Như: “Chị làm vậy chẳng khác gì là công khai xát muối thêm lên vết thương của Như và cũng là vết thương cũ của chị cách đây vài năm”.

Người này còn ẩn ý nhắc đến chuyện Thúy Nga cũng từng đổ vỡ: “Chị cũng từng có chồng, cũng từng ồn ào ly hôn. Nên chị hãy dạy em cách làm sao giữ chồng? Em có nên học từ chị điều này không? Chị có bao giờ nhớ lại thời chị viết nhật ký ly hôn không? Nếu chị có quên, cứ lên mạng gõ là ra hết”.

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Bạn thân Quỳnh Như (trái) trong một lần livestream - Ảnh: FB

Cuối bài đăng, bạn thân Quỳnh Như chia sẻ: “Nếu chị từng trải và đã vượt qua rồi, thì chị hãy biết ơn ông trời và phải có một tấm lòng chân thật cho những ai đang cùng cảnh ngộ như chị thời xưa”.

Từ khóa:   danh hài Thúy Nga vợ cũ Hoàng Anh Hoàng Anh và Quỳnh Như

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