Đại Nghĩa tích cực kêu gọi giúp đỡ người dân Ấn Độ giữa 'địa ngục Covid-19' nhưng lại bị chỉ trích 'ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng'

Giữa lúc người dân Ấn Độ đang rơi vào khủng hoảng, MC Đại Nghĩa đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái khi đứng ra kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ cho nước bạn. Cụ thể, nam MC đã đứng ra nhận ủng hộ và liên hệ nhờ sư cô ở Ấn Độ mua các vật dụng thiết yếu, lương thực cho người dân Ấn Độ. Sau hơn 1 ngày kêu gọi, sáng ngày 28/4, MC Đại Nghĩa công khai số tiền được người dân Việt Nam đóng góp đã lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường. Mới đây, Ấn Độ bùng phát dịch nặng nề và đang phải gánh chịu nhiều hậu quả đau lòng, người dân thiếu lương thực, bình oxy không đủ cho các bệnh nhân còn xác chết thì phải hoả thiêu tập thể vì quá tải.

Hành động đẹp của Đại Nghĩa được nhiều người ủng hộ hết mình. Bên dưới bài đăng của nam MC, cư dân mạng đã để lại những bình lận khen ngợi tấm lòng nhân hậu của anh, đồng thời mong muốn hỗ trợ cùng với Đại Nghĩa giúp đỡ bạn bè Ấn Độ.

Bên cạnh những bình luận ủng hộ nghĩa cử cao đẹp của MC, thì vẫn có một bộ phận dư luận tỏ thái độ không hài lòng và chỉ trích nam nghệ sĩ "sính ngoại". Nhiều bình luận như: "Sao không thấy kêu gọi giúp đỡ người Việt Nam mà cứ lo cho nước ngoài vậy" hay "Lại ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng"...

Nam nghệ sĩ vẫn bị chỉ trích vì hành động của mình - Ảnh chụp màn hình

MC Đại Nghĩa được biết đến là nghệ sĩ có tấm lòng nhân hậu, thường xuyên làm việc thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Dù biết dư luận chắc chắn sẽ bị "phật ý" công chúng khi đứng ra giúp đỡ nước bạn, thế nhưng Đại Nghĩa vẫn kiên định với quyết định của mình: "Nghĩa cũng rất đắn đo cân nhắc vì biết rằng bà con của mình vẫn còn chưa được giúp hết thì giờ lại đi giúp đỡ cho những người ở một đất nước xa xôi khác. Và nếu có giúp mình cũng chỉ giúp được một chút nào đó, chỉ như muối bỏ bể. Nhưng cùng là con người với nhau, nhìn tình cảnh của họ như vậy Nghĩa thật sự đau lòng nên nếu nhắm mắt làm ngơ thì cũng không nỡ".

Đại Nghĩa được nhiều người yêu mến vì thường xuyên làm việc thiện - Ảnh: Internet