Đại Nghĩa tích cực kêu gọi giúp đỡ người dân Ấn Độ giữa 'địa ngục Covid-19' nhưng lại bị chỉ trích 'ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng'

MC Đại Nghĩa kêu gọi hơn 1 tỷ đồng, cùng người dân Việt Nam giúp đỡ Ấn Độ khi quốc gia này đang bị dịch bệnh Covid-19 "nhấn chìm".
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Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường. Mới đây, Ấn Độ bùng phát dịch nặng nề và đang phải gánh chịu nhiều hậu quả đau lòng, người dân thiếu lương thực, bình oxy không đủ cho các bệnh nhân còn xác chết thì phải hoả thiêu tập thể vì quá tải.
Giữa lúc người dân Ấn Độ đang rơi vào khủng hoảng, MC Đại Nghĩa đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái khi đứng ra kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ cho nước bạn. Cụ thể, nam MC đã đứng ra nhận ủng hộ và liên hệ nhờ sư cô ở Ấn Độ mua các vật dụng thiết yếu, lương thực cho người dân Ấn Độ. Sau hơn 1 ngày kêu gọi, sáng ngày 28/4, MC Đại Nghĩa công khai số tiền được người dân Việt Nam đóng góp đã lên đến hơn 1 tỷ đồng.
Hành động đẹp của Đại Nghĩa được nhiều người ủng hộ hết mình. Bên dưới bài đăng của nam MC, cư dân mạng đã để lại những bình lận khen ngợi tấm lòng nhân hậu của anh, đồng thời mong muốn hỗ trợ cùng với Đại Nghĩa giúp đỡ bạn bè Ấn Độ.
Bên cạnh những bình luận ủng hộ nghĩa cử cao đẹp của MC, thì vẫn có một bộ phận dư luận tỏ thái độ không hài lòng và chỉ trích nam nghệ sĩ "sính ngoại". Nhiều bình luận như: "Sao không thấy kêu gọi giúp đỡ người Việt Nam mà cứ lo cho nước ngoài vậy" hay "Lại ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng"...
MC Đại Nghĩa được biết đến là nghệ sĩ có tấm lòng nhân hậu, thường xuyên làm việc thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Dù biết dư luận chắc chắn sẽ bị "phật ý" công chúng khi đứng ra giúp đỡ nước bạn, thế nhưng Đại Nghĩa vẫn kiên định với quyết định của mình: "Nghĩa cũng rất đắn đo cân nhắc vì biết rằng bà con của mình vẫn còn chưa được giúp hết thì giờ lại đi giúp đỡ cho những người ở một đất nước xa xôi khác. Và nếu có giúp mình cũng chỉ giúp được một chút nào đó, chỉ như muối bỏ bể. Nhưng cùng là con người với nhau, nhìn tình cảnh của họ như vậy Nghĩa thật sự đau lòng nên nếu nhắm mắt làm ngơ thì cũng không nỡ".
Nguyên văn bài đăng kêu gọi ủng hộ giúp đỡ người dân Ấn Độ của MC Đại Nghĩa:
"Có điều này Nghĩa muốn chia sẻ với các bạn.
Nghĩa biết rằng bà con chúng ta vẫn còn nhiều nơi khó khăn cần được chúng ta giúp đỡ lắm, dịch bệnh ở nước ta vẫn còn. Nhưng những ngày qua theo dõi tin tức các bạn cũng biết rằng Ấn Độ đang khủng hoảng bởi dịch bệnh lan tràn. Nhìn những đống lửa thiêu xác người san sát nhau trên những bãi đất trống thật thê lương, hình ảnh lò thiêu ngùn ngụt khói lửa ngày đêm, chắc hẳn chúng ta cũng không khỏi động lòng.
Nhận được tâm thư của Ni viện Kiều Đàm Di tại bang Bihar của Ấn Độ, kêu gọi để hỗ trợ lương thực cho các gia đình tại Vaisali và Bihar, Nghĩa cũng rất đắn đo cân nhắc vì biết rằng bà con của mình vẫn còn chưa được giúp hết thì giờ lại đi giúp đỡ cho những người ở một đất nước xa xôi khác. Và nếu có giúp mình cũng chỉ giúp được một chút nào đó, chỉ như muối bỏ bể. Nhưng cùng là con người với nhau, nhìn tình cảnh của họ như vậy Nghĩa thật sự đau lòng nên nếu nhắm mắt làm ngơ thì cũng không nỡ.
Nên nay Nghĩa chia sẻ những điều này, hi vọng các bạn cũng đồng cảm để chúng ta giúp đỡ cho họ được phần nào trong khả năng của mình, một miếng khi đói bằng một gói khi no vậy.
Các sư cô xin tài khoản An Vui hỗ trợ 3000 phần lương thực để phát cho mọi người, mỗi phần chỉ có 5kg gạo và 5kg bột mì, tổng cộng 130.000 đồng/phần (một số nhu yếu phẩm khác nữa thì các sư cô tự vận động thêm).
Nghĩa xin được đóng góp trước 10.000.000 đồng cho chương trình lần này các bạn nhé.
P/S: các bạn đọc tâm thư của Ni viện Kiều Đàm Di để hiểu rõ hơn nhé.
Mọi đóng góp xin gởi về tài khoản BÙI ĐẠI NGHĨA, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng
Số TK : 0721000599682
Cám ơn các bạn nhiều"