Nóng: Diễn viên Kim Đào và con trai 10 tuổi nhiễm COVID-19

Sau khi con trai có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 phải vào khu cách ly, nữ diễn viên Kim Đào cũng vào cùng để tiện chăm sóc con. Sau đó, cô cũng có kết quả xét nghiệm nhiễm nCoV.

Theo thông tin từ VietNamNet, diễn viên Kim Đào cho hay mình và con trai đang trong khu cách ly tại quận 2, TP.HCM vì nhiễm COVID-19. Nữ diễn viên cho biết từ 10/7, địa phương nơi cô sống bị phong tỏa vì phát hiện ca bệnh. Đến ngày 12/7, con trai 10 tuổi của cô được xác nhận xét nghiệm dương tính nCoV. Kim Đào sau đó theo vào khu cách ly để tiện chăm sóc con.

Con trai của diễn viên Kim Đào - Ảnh: VietNamNet

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tối 17/7, các bác sĩ tại đây thông báo tôi cũng bị nhiễm COVID-19. Tôi cảm giác mệt, sốt nhẹ, ho nhiều và bị tiêu chảy, mất khứu giác và vị giác. Hiện hai mẹ con cố gắng bảo nhau vượt qua. Chúng tôi uống thuốc hạ sốt, vitamin C, súc miệng bằng nước muối năng vận động nên đã đỡ hơn phần nào".

Kim Đào cho biết hiện hai mẹ con cô vẫn tuân thủ đúng quy định dành cho người bệnh. Các bác sĩ thông báo sẽ tiến hành xét nghiệm lại cô và con trai sau một khoảng thời gian. Nếu không còn tải lượng virus trong người, họ sẽ được cho phép về nhà để tiếp tục cách ly.

Hai mẹ con tại khu cách ly - Ảnh: VietNamNet

Hoàn cảnh kinh tế không tốt, cộng thêm công việc ngưng trệ trong những ngày giãn cách xã hội khiến Kim Đào áp lực. Nữ diễn viên được nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Võ Tấn Phát, Đại Nghĩa, Nam Thư... nhắn tin động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm hằng ngày.

Nữ diễn viên có ngoại hình mũm mĩm nhưng nét diễn rất duyên dáng - Ảnh: Internet

Bên cạnh vai trò diễn viên, Kim Đào còn tham gia viết kịch bản sân khấu, phim ngắn và đóng quảng cáo. Cô cũng cùng mẹ mở bán hàng online để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Kim Đào sinh năm 1991, là diễn viên cộng tác cho sân khấu kịch 5B, tham gia đóng tiểu phẩm và phim. Nữ diễn viên từng gây dấu ấn khi tham gia các gameshow như Cười xuyên Việt, Làng hài mở hội... Bởi ngoại hình thấp, đen, cô nhận không ít lời chê bai trong những năm đầu vào nghề. Tuy nhiên, Kim Đào bỏ ngoài tai để quyết tâm theo đuổi đam mê.

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