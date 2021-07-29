MC 'dép tổ ong' Quyền Linh tiết lộ từng bị trộm đột nhập vào nhà 'vét' sạch sành sanh đồ đạc vì biết mình đi diễn 2 tháng xa nhà

Hậu trường 29/07/2021 11:22

Xuất hiện ở một chương trình truyền hình mới đây, MC Quyền Linh khiến người xem bất ngờ khi tiết lộ chuyện gia đình anh từng bị trộm đột nhập vào nhà vơ vét sạch đồ đạc trong thời gian anh đi đóng phim.

Nam MC Quyền Linh nổi tiếng là sao Việt chăm làm tự thiện và được lòng khán giả. Không những thế, anh cũng thường xuyên đứng ra tổ chức hoặc tham gia vào các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ người dân gặp khó khăn.

Quyen Linh 3
Nam MC luôn xuất hiện với vẻ ngoài mộc mạc mỗi lần đi làm từ thiện - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, cùng đồng hành với anh có ca sĩ Minh Quân, cả hai đã cùng nhau trò chuyện và tiết lộ nhiều câu chuyện về cuộc sống cá nhân. Bên cạnh những chia sẻ hài hước về thói quen, sở thích, MC quốc dân cũng kể lại kỷ niệm đáng nhớ về một vụ trộm đã diễn ra trong chính ngôi nhà của mình.

Quyen Linh 2
Quyền Linh và Minh Quân trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Cụ thể, MC Quyền Linh tâm sự: "Có một lần gia đình tôi đi quay phim ở miền Trung, kẻ trộm đột nhập vào dọn sạch đồ đạc trong nhà, không còn cái gì. Tôi về Sài Gòn lập tức gọi công an điều tra và bắt được kẻ trộm đó. Lúc ấy, kẻ trộm đó khai rằng đọc báo biết tôi đi miền Trung đóng phim hai tháng nên mới tìm cách lẻn vào nhà. Từ đó, tôi mới nhận ra mọi thông tin nghệ sĩ đăng trên báo đài đúng là con dao hai lưỡi, có thể làm hại mình bất cứ lúc nào".

Theo đó, anh cho rằng việc bản thân tiết lộ thông tin lịch trình một cách công khai đã vô tình trở thành "mồi nhử" cho những người có ý đồ trộm cắp. Từ câu chuyện của bản thân, Quyền Linh đã rút ra được bài học và cảnh giác hơn trong việc công bố thời gian di chuyển cũng như lịch làm việc.

Quyen Linh 1
Nam MC chia sẻ về kỷ niệm nhớ mãi không quên - Ảnh: Internet

Câu chuyện của nam MC khiến nhiều người ngỡ ngàng và thương cảm. Hiện tại, Quyền Linh vẫn nổi tiếng giản dị và luôn gắn liền với hình ảnh mộc mạc bên con xe cũ cùng đôi dép tổ ong. Cuộc sống khá giả, cơ ngơi rộng lớn nhưng thay vì di chuyển trên xe sang, áo quần hàng hiệu, MC quốc dân vẫn trung thành với hình ảnh một "anh nông dân" đôn hậu, hiền lành. Chính điều này lại càng làm khán giả thêm yêu mến và khâm phục đức tính cũng như tấm lòng của Quyền Linh.

Ấm lòng hình ảnh MC Quyền Linh đi xe máy, đeo balo mang 2,2 tỷ đồng trực tiếp quyên góp vào quỹ mua vaccine Covid-19 cho người nghèo

Ấm lòng hình ảnh MC Quyền Linh đi xe máy, đeo balo mang 2,2 tỷ đồng trực tiếp quyên góp vào quỹ mua vaccine Covid-19 cho người nghèo

Trong chưa đầy 1 tháng, MC Quyền Linh và những người bạn đã góp tổng cộng 4,2 tỷ vào quỹ mua vaccine Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   Quyền Linh Quyền Linh bị trộm vào nhà nhà Quyền Linh bị trộm vơ vét

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 59 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 59 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 59 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 59 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 28 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36