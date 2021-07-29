Xuất hiện ở một chương trình truyền hình mới đây, MC Quyền Linh khiến người xem bất ngờ khi tiết lộ chuyện gia đình anh từng bị trộm đột nhập vào nhà vơ vét sạch đồ đạc trong thời gian anh đi đóng phim.

Nam MC Quyền Linh nổi tiếng là sao Việt chăm làm tự thiện và được lòng khán giả. Không những thế, anh cũng thường xuyên đứng ra tổ chức hoặc tham gia vào các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ người dân gặp khó khăn. Nam MC luôn xuất hiện với vẻ ngoài mộc mạc mỗi lần đi làm từ thiện - Ảnh: Internet Mới đây, trong một chương trình truyền hình, cùng đồng hành với anh có ca sĩ Minh Quân, cả hai đã cùng nhau trò chuyện và tiết lộ nhiều câu chuyện về cuộc sống cá nhân. Bên cạnh những chia sẻ hài hước về thói quen, sở thích, MC quốc dân cũng kể lại kỷ niệm đáng nhớ về một vụ trộm đã diễn ra trong chính ngôi nhà của mình.

Quyền Linh và Minh Quân trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet Cụ thể, MC Quyền Linh tâm sự: "Có một lần gia đình tôi đi quay phim ở miền Trung, kẻ trộm đột nhập vào dọn sạch đồ đạc trong nhà, không còn cái gì. Tôi về Sài Gòn lập tức gọi công an điều tra và bắt được kẻ trộm đó. Lúc ấy, kẻ trộm đó khai rằng đọc báo biết tôi đi miền Trung đóng phim hai tháng nên mới tìm cách lẻn vào nhà. Từ đó, tôi mới nhận ra mọi thông tin nghệ sĩ đăng trên báo đài đúng là con dao hai lưỡi, có thể làm hại mình bất cứ lúc nào". Theo đó, anh cho rằng việc bản thân tiết lộ thông tin lịch trình một cách công khai đã vô tình trở thành "mồi nhử" cho những người có ý đồ trộm cắp. Từ câu chuyện của bản thân, Quyền Linh đã rút ra được bài học và cảnh giác hơn trong việc công bố thời gian di chuyển cũng như lịch làm việc.

Nam MC chia sẻ về kỷ niệm nhớ mãi không quên - Ảnh: Internet Câu chuyện của nam MC khiến nhiều người ngỡ ngàng và thương cảm. Hiện tại, Quyền Linh vẫn nổi tiếng giản dị và luôn gắn liền với hình ảnh mộc mạc bên con xe cũ cùng đôi dép tổ ong. Cuộc sống khá giả, cơ ngơi rộng lớn nhưng thay vì di chuyển trên xe sang, áo quần hàng hiệu, MC quốc dân vẫn trung thành với hình ảnh một "anh nông dân" đôn hậu, hiền lành. Chính điều này lại càng làm khán giả thêm yêu mến và khâm phục đức tính cũng như tấm lòng của Quyền Linh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-dep-to-ong-quyen-linh-tiet-lo-tung-bi-trom-dot-nhap-vao-nha-vet-sach-sanh-sanh-do-dac-vi-biet-minh-di-dien-2-thang-xa-nha-414783.html