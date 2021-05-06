Camera thường cũng không ‘dìm’ được ái nữ nhà Quyền Linh, đi hái cà chua mà thu về ‘cả rổ’ like vì nhan sắc quá đỗi ngọt ngào

Vườn cà chua bi chín mọng nhà Quyền Linh khiến dân mạng ai nhìn cũng thèm. Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn cả là nhan sắc rạng rỡ của ái nữ nhà nam MC.

Mới đây, Dạ Thảo – vợ MC Quyền Linh vừa đăng tải ảnh thu hoạch cà chua bi nhà trồng. Dân mạng vô cùng ấn tượng với thành quả thu được sau mấy tháng gieo trồng. Chỉ từ một trái cà chua bi mua trong siêu thị, lấy hạt gieo trồng lại, nay đã cho ra những trái cà chua chín mọng “đông như quân Nguyên” phủ khắp dàn cây. Cà chua bi sai trĩu quả phủ khắp cây Trong bài đăng, bà xã Quyền Linh chia sẻ: "Lọ Lem rất háo hức khi thu hoạch cà chua bi ở vườn nhà. Đây là loại quả mà cả nhà mình đều rất yêu thích".

Những trái cà chua chín mọng nhìn mướt cả mắt Cây sai trĩu quả nhìn mướt cả mắt nhưng vẫn phải nhường spotlight cho nàng Lọ Lem nhà Quyền Linh. Cô nàng rất háo hức và thích thú khi ra vườn thu hoạch cà chua. Lọ Lem ở nhà ăn mặc giản dị, để mặt mộc, mang nón lá nhìn rất duyên. Chỉ vừa đón sinh nhật tuổi 15, Lọ Lem đã sở hữu chiều cao 1,7m. Cộng với gương mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ, sớm ra dáng mĩ nhân, cô bé được cộng đồng mạng khuyên nên tham gia Hoa hậu Việt Nam.

Cà chua chín đẹp nhưng vẫn phải nhường spotlight cho nàng Lọ Lem Cô bé rất thích thú và háo hức ra vườn thu hoạch cà chua Ở nhà giản dị nhưng con gái quyền Linh vẫn không giấu được nét duyên Chỉ mới 15 tuổi nhưng cô bé đã cao 1,7m và được dân mạng khuyên đi thi Hoa hậu Việt Nam Từ việc trồng cà chua đến việc chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng con cái, Dạ Thảo được dân mạng khen là rất “mát tay”. Bên dưới bài đăng, Quyền Linh cũng vào bình luận. Cà chua bi là món yêu thích của gia đình MC Quyền Linh MC Quyền Linh vốn nổi tiếng trong giới showbiz bởi tài diễn xuất, lối dẫn bình dị, mộc mạc và hơn thế nữa là sự thân thiện và hào sảng của mình. Không chỉ vậy, khi bước xuống sân khấu, rũ bỏ lớp áo sang trọng thì ngoài đời Quyền Linh rất được người hâm mộ yêu mến bởi một gia đình nhỏ nhưng lại hạnh phúc to với vợ đảm và hai cô con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp. Quyền Linh từng thừa nhận anh giao việc chăm sóc, nuôi dạy con cho vợ vì mình bận rộn công việc ngoài xã hội. Do đó, khi hai con khôn lớn, ngoan ngoãn, anh càng biết ơn vợ nhiều hơn. Rất nhiều người ngưỡng mộ tổ ấm hạnh phúc của MC Quyền Linh Tổ ấm nhỏ của Quyền Linh luôn là niềm ao ước của không biết bao nhiêu người bởi sự đủ đầy cả về vật chất lẫn niềm vui. Và để có được điều đó, Quyền Linh đã nhiều lần tôn vinh vai trò của người đầu ấp tay gối bên anh. Ảnh: FBNV

Đăng ảnh đi du lịch Đà Lạt, bà xã Quyền Linh được 'khen lấy khen để' vì vẻ ngoài 'lên hương' Mới đây doanh nhân Dạ Thảo đã có chuyến du lịch Đà Lạt cùng người thân nhân dịp con gái được nghỉ giữa kỳ. Nhan sắc của bà xã Quyền Linh khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng vì ngày càng xinh đẹp, mặn mà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/camera-thuong-cung-khong-dim-duoc-ai-nu-nha-quyen-linh-di-hai-ca-chua-ma-thu-ve-ca-ro-like-vi-nhan-sac-qua-doi-ngot-ngao-404271.html