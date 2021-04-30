Đăng ảnh đi du lịch Đà Lạt, bà xã Quyền Linh được 'khen lấy khen để' vì vẻ ngoài 'lên hương'

Mới đây doanh nhân Dạ Thảo đã có chuyến du lịch Đà Lạt cùng người thân nhân dịp con gái được nghỉ giữa kỳ. Nhan sắc của bà xã Quyền Linh khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng vì ngày càng xinh đẹp, mặn mà.

Kết hôn vào năm 2005, đến nay 2 vợ chồng đã có 2 cô con gái xinh xắn. Trong chuyến du lịch tại Đà Lạt mới đây, bà xã Quyền Linh khiến cộng đồng mạng "khen lấy khen để" vì vẻ ngoài ngày càng "lên hương".

Dáng vẻ thanh thoát toát lên vẻ quý phái xinh đẹp của Dạ Thảo

Bà xã Quyền Linh thả dáng giữa rừng thông Đà Lạt

Mẹ 2 con vẫn không quên tạo dáng nhí nhảnh, tươi trẻ bên những người bạn

2 vợ chồng được khán giả nhận xét là có nụ cười giống nhau

Cư dân mạng không ngần ngại vào bình luận: 'Cả nhà đẹp đều' cho bức ảnh này

Gia đình Quyền Linh nhận được nhiều sự yêu mến vì lối sống giản dị, luôn yêu thương và quan tâm nhau. Nam MC nổi tiếng từng chia sẻ anh vô cùng tự hào khi cưới được một người vợ khéo léo và biết dung hòa mọi chuyện như Dạ Thảo: "Tôi không bao giờ cho mình được phép quên rằng: Vợ con tôi đã thay đổi tôi và chính họ đã làm nên một Quyền Linh của ngày hôm nay".

Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-anh-di-du-lich-da-lat-ba-xa-quyen-linh-duoc-khen-lay-khen-de-vi-ve-ngoai-len-huong-403690.html