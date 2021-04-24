Dẫu biết ‘công chúa Lọ Lem' nhà Quyền Linh đẹp lắm rồi nhưng tạo dáng chuẩn thần thái ‘hoa hậu’ thế này thì xuất sắc quá

Hậu trường 24/04/2021 09:01

Con gái lớn của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hoa hậu, khiến nhiều người mê tít và ngẩn ngơ trong loạt ảnh được đăng tải mới đây trên trang cá nhân.

Lọ Lem là tên gọi thân mật của Mai Thảo Linh - con gái đầu lòng của cặp đôi MC Quyền Linh và nữ doanh nhân Dạ Thảo. Dù mới 15 tuổi nhưng Lọ Lem đã sở hữu một chiều cao "khủng" vô cùng nổi trội, gương mặt được thừa hưởng hết nét đẹp của bố và mẹ, nhận được nhiều lời khen ngợi về sắc vóc xinh đẹp. Thậm chí, nhiều người còn ví von như hoa hậu tương lai.

Gần đây, nhiều người yêu mến không khỏi ngỡ ngàng, không thể rời mắt trong loạt ảnh được Lọ Lem đăng tải trên trang cá nhân Instagram trong chuyến đi chơi cùng gia đình. Những bức ảnh được chụp vừa có tâm vừa có tầm, Lọ Lem trông dịu dàng và nữ tính với chiếc váy trắng hai dây chấm bi, khoác nhẹ bên ngoài một chiếc áo trắng mỏng và thả dáng giữa trời và biển. Mái tóc đen được xõa dài của cô bạn khiến càng thêm nổi bật hơn. 

Dẫu biết ‘công chúa Lọ Lem' nhà Quyền Linh đẹp lắm rồi nhưng tạo dáng chuẩn thần thái ‘hoa hậu’ thế này thì xuất sắc quá - Ảnh 1
Người xem không thể rời mắt trước nhan sắc của Lọ Lem - Ảnh IGNV
Dẫu biết ‘công chúa Lọ Lem' nhà Quyền Linh đẹp lắm rồi nhưng tạo dáng chuẩn thần thái ‘hoa hậu’ thế này thì xuất sắc quá - Ảnh 2
Khí chất sang chảnh như công chúa khiến nhiều người ngẩn ngơ - Ảnh IGNV
Dẫu biết ‘công chúa Lọ Lem' nhà Quyền Linh đẹp lắm rồi nhưng tạo dáng chuẩn thần thái ‘hoa hậu’ thế này thì xuất sắc quá - Ảnh 3
Góc nghiêng thần thánh, gương mặt được thừa hưởng hết nét đẹp của bố và mẹ - Ảnh IGNV
Dẫu biết ‘công chúa Lọ Lem' nhà Quyền Linh đẹp lắm rồi nhưng tạo dáng chuẩn thần thái ‘hoa hậu’ thế này thì xuất sắc quá - Ảnh 4
Nhan sắc xinh như hoa hậu, được nhiều người hâm mộ 'đặt gạch' vị trí làm rể nhà MC Quyền Linh - Ảnh IGNV

Ngoài Lọ Lem, MC Quyền Linh còn có thêm con gái thứ hai Hạt Dẻ. Nhac sắc và vóc dáng của cô em cũng không hề thua kém gì chị của mình.

Dẫu biết ‘công chúa Lọ Lem' nhà Quyền Linh đẹp lắm rồi nhưng tạo dáng chuẩn thần thái ‘hoa hậu’ thế này thì xuất sắc quá - Ảnh 5
Gia đình đáng mơ ước của showbiz Việt - Ảnh FBNV

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài nổi trội, con gái yêu của Quyền Linh còn có nhiều tài lẻ về nghệ thuật, học giỏi và sở hữu thành tích học tập xuất sắc.

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