Dẫu biết ‘công chúa Lọ Lem' nhà Quyền Linh đẹp lắm rồi nhưng tạo dáng chuẩn thần thái ‘hoa hậu’ thế này thì xuất sắc quá

Lọ Lem là tên gọi thân mật của Mai Thảo Linh - con gái đầu lòng của cặp đôi MC Quyền Linh và nữ doanh nhân Dạ Thảo. Dù mới 15 tuổi nhưng Lọ Lem đã sở hữu một chiều cao "khủng" vô cùng nổi trội, gương mặt được thừa hưởng hết nét đẹp của bố và mẹ, nhận được nhiều lời khen ngợi về sắc vóc xinh đẹp. Thậm chí, nhiều người còn ví von như hoa hậu tương lai.

Gần đây, nhiều người yêu mến không khỏi ngỡ ngàng, không thể rời mắt trong loạt ảnh được Lọ Lem đăng tải trên trang cá nhân Instagram trong chuyến đi chơi cùng gia đình. Những bức ảnh được chụp vừa có tâm vừa có tầm, Lọ Lem trông dịu dàng và nữ tính với chiếc váy trắng hai dây chấm bi, khoác nhẹ bên ngoài một chiếc áo trắng mỏng và thả dáng giữa trời và biển. Mái tóc đen được xõa dài của cô bạn khiến càng thêm nổi bật hơn.