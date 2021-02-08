Hạt Dẻ - con gái út 13 tuổi nhà MC Quyền Linh hé lộ chiều cao khiến bao người ước ao

Mới đây, khi tổ chức Q&A trên Instagram cô bé đã vô tình để lộ chiều cao cực khủng của mình. Khi trả lời câu hỏi về chiều cao của mình, Hạt Dẻ đã giải đáp “Cái này chắc khoảng 1m68 - 1m69 hay gì đó, không biết nữa" - Ảnh: Chụp màn hình