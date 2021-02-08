Hạt Dẻ - con gái út 13 tuổi nhà MC Quyền Linh hé lộ chiều cao khiến bao người ước ao

Hậu trường 08/02/2021 22:28

Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng Hạt Dẻ, con gái MC Quyền Linh đã sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ, tương lai ắt không thua kém chị gái Lọ Lem.

Dù nghệ sĩ Quyền Linh từng tuyên bố không muốn con gái tham gia nghệ thuật quá sớm, chỉ muốn các con chuyên tâm học hành nhưng vẻ ngoài của hai ái nữ Lọ Lem, Hạt Dẻ vẫn khiến công chúng đứng ngồi không yên. 

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Mới đây, khi tổ chức Q&A trên Instagram cô bé đã vô tình để lộ chiều cao cực khủng của mình. Khi trả lời câu hỏi về chiều cao của mình, Hạt Dẻ đã giải đáp “Cái này chắc khoảng 1m68 - 1m69 hay gì đó, không biết nữa" - Ảnh: Chụp màn hình

 

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Không còn là cô bé nhỏ xíu ngày nào, con gái út của MC Quyền Linh càng lớn càng xinh đẹp - Ảnh: FB

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Hạt Dẻ được xem là bản sao của mẹ khi sở hữu đôi mắt to tròn, hàng lông mày rõ nét và má lúm đồng tiền cực duyên - Ảnh: FB
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Không chỉ xinh đẹp, ái nữ nhà Quyền Linh còn có khả năng sử dụng ngoại ngữ rất tốt, thành tích học tập đáng nể - Ảnh: FB

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Theo chia sẻ của nam MC, một trong những bí quyết giúp con gái cưng sở hữu đôi chân dài miên man là nhờ học nhảy và chơi bóng rổ từ nhỏ - Ảnh: FB

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Nếu chị gái Lọ Lem được biết đến với vẻ ngoài thanh thoát, vóc dáng mong manh và được dự đoán là hoa hậu tương lai thì Hạt Dẻ cũng không kém cạnh với sự lí lắc, đáng yêu đúng lứa tuổi của mình - Ảnh: FB

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Dù chỉ mới 13 tuổi, đang là học sinh cấp 2 nhưng ái nữ nhà MC Quyền Linh đã sở hữu chiều cao khiến bao người ao ước - Ảnh: FB

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Vì chênh nhau chỉ 3 tuổi nên hai chị em Lọ Lem và Hạt Dẻ rất thân thiết, đi đâu cũng chụp ảnh chung vô cùng tình cảm - Ảnh: FB
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