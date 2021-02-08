Hạt Dẻ - con gái út 13 tuổi nhà MC Quyền Linh hé lộ chiều cao khiến bao người ước ao

Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng Hạt Dẻ, con gái MC Quyền Linh đã sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ, tương lai ắt không thua kém chị gái Lọ Lem.
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Dù nghệ sĩ Quyền Linh từng tuyên bố không muốn con gái tham gia nghệ thuật quá sớm, chỉ muốn các con chuyên tâm học hành nhưng vẻ ngoài của hai ái nữ Lọ Lem, Hạt Dẻ vẫn khiến công chúng đứng ngồi không yên.