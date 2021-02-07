Cu Tết là tên thân mật của cậu con trai thứ hai nhà diễn viên Thanh Thúy, đạo diễn Đức Thịnh. Nhân dịp Tết đến xuân về, cả gia đình cô đã cùng chụp bộ ảnh với áo dài đỏ vô cùng nổi bật.

Ngoài cậu con trai cả Cà Phê, vẻ đáng yêu của cu Tết đã chiếm trọn spotlight, khiến dân mạng đứng ngồi không yên vì quá đáng yêu.