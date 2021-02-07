Đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con trai, Thanh Thúy khiến dân mạng bấn loạn trước vẻ điển trai của cu Tết

Hậu trường 07/02/2021 16:07

Mới đây, diễn viên Thanh Thúy đã đăng tải lên trang Facebook bộ ảnh chúc mừng năm mới của cả gia đình. Cô cũng không quên dành lời chúc mừng sinh nhật đến cu Tết, cậu con trai thứ hai của mình.

Cu Tết là tên thân mật của cậu con trai thứ hai nhà diễn viên Thanh Thúy, đạo diễn Đức Thịnh. Nhân dịp Tết đến xuân về, cả gia đình cô đã cùng chụp bộ ảnh với áo dài đỏ vô cùng nổi bật.

Ngoài cậu con trai cả Cà Phê, vẻ đáng yêu của cu Tết đã chiếm trọn spotlight, khiến dân mạng đứng ngồi không yên vì quá đáng yêu.

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Trong bộ ảnh đón Tết cùng ba mẹ và anh trai, cậu bé xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, khoác lên mình chiếc áo dài màu đỏ ngập sắc xuân - Ảnh: FB
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Vì được mẹ cho đi học từ lúc 19 tháng tuổi nên cậu bé khá tự lập, hiểu chuyện - Ảnh: FB
 
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Dù chụp ảnh ở nơi đông người nhưng cu cậu không hề sợ sệt mà vô cùng tự tin, thoải mái trước ống kính - Ảnh: FB
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Nhìn thấy cu Tết với vẻ đáng yêu thế này bảo sao dân mạng thi nhau khen ngợi không ngớt - Ảnh: FB
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Gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc của Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh: FB
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Dù đã cưới nhau 13 năm, có với nhau 2 cậu con trai là Cà Phê và Tết nhưng vợ chồng diễn viên Thanh Thúy, đạo diễn Đức Thịnh vẫn mặn nồng như thuở đầu - Ảnh: FB

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Nụ cười thả phanh của Tết khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn vì quá tươi - Ảnh: FB
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Làn da trắng sứ, mái tóc nâu lãng tử và đôi mắt biết nói của cu Tết khiến ai cũng khen ngợi hết lời - Ảnh: FB

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Cu Tết chiếm trọn spotlight với vẻ ngoài điển trai chuẩn soái ca tương lai - Ảnh: FB

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Nguyên văn lời chia sẻ của diễn viên Thanh Thúy trên trang Facebook của gia đình - Ảnh chụp màn hình

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Cậu bé nhận được 'cơn mưa lời khen' cùng nhiều lời chúc mừng sinh nhật của người hâm mộ dành cho mình - Ảnh chụp màn hình

“Cu Tết đáng yêu quá”, “Đẹp trai quá Tết ơi”, “Cả nhà đều đẹp, nhất là cu Tết”… và vô số lời có cánh dân mạng dành cho cậu bé.

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Từ khóa:   diễn viên Thanh Thúy Thanh Thúy - Đức Thịnh nghệ sĩ Đức Thịnh

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