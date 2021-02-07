Mới đây, diễn viên Thanh Thúy đã đăng tải lên trang Facebook bộ ảnh chúc mừng năm mới của cả gia đình. Cô cũng không quên dành lời chúc mừng sinh nhật đến cu Tết, cậu con trai thứ hai của mình.
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Cu Tết là tên thân mật của cậu con trai thứ hai nhà diễn viên Thanh Thúy, đạo diễn Đức Thịnh. Nhân dịp Tết đến xuân về, cả gia đình cô đã cùng chụp bộ ảnh với áo dài đỏ vô cùng nổi bật.
Ngoài cậu con trai cả Cà Phê, vẻ đáng yêu của cu Tết đã chiếm trọn spotlight, khiến dân mạng đứng ngồi không yên vì quá đáng yêu.
“Cu Tết đáng yêu quá”, “Đẹp trai quá Tết ơi”, “Cả nhà đều đẹp, nhất là cu Tết”… và vô số lời có cánh dân mạng dành cho cậu bé.