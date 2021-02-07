Rạng rỡ mừng sinh nhật ông xã nhưng Hari Won lại bị dân mạng nghi có bầu chỉ vì chi tiết này

Ngày 5/2 vừa qua là sinh nhật lần thứ 34 của MC Trấn Thành. Trong ngày đặc biệt này, nam nghệ sĩ đã khiến nhiều người xúc động khi gửi lời chúc đến đội ngũ y bác sĩ đang hết mình chống dịch Covid-19: “Trong khi khán giả khắp nơi đang gửi tin chúc mừng sinh nhật của tôi, còn tôi chỉ muốn gửi lời chúc đến các anh chị - những y, bác sĩ và tình nguyện viên đã bỏ Tết của gia đình để cho mọi gia đình có Tết!”.

Bài đăng của Trấn Thành trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB

Mới đây, Trấn Thành đã cùng bà xã Hari Won và những người bạn thân thiết đón sinh nhật muộn. Qua hình ảnh chia sẻ, hầu hết mọi người đều diện trang phục giản dị và vô cùng rạng rỡ. Đặc biệt, giọng ca “Anh cứ đi đi” bất ngờ trở thành nhân vật chiếm trọn spotlight bởi vòng 2 lùm lùm khi diện trang phục rộng.