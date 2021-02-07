Rạng rỡ mừng sinh nhật ông xã nhưng Hari Won lại bị dân mạng nghi có bầu chỉ vì chi tiết này

Khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Hari Won trong tiệc mừng sinh nhật ông xã Trấn Thành bất ngờ thu hút sự chú ý của khán giả.
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Ngày 5/2 vừa qua là sinh nhật lần thứ 34 của MC Trấn Thành. Trong ngày đặc biệt này, nam nghệ sĩ đã khiến nhiều người xúc động khi gửi lời chúc đến đội ngũ y bác sĩ đang hết mình chống dịch Covid-19: “Trong khi khán giả khắp nơi đang gửi tin chúc mừng sinh nhật của tôi, còn tôi chỉ muốn gửi lời chúc đến các anh chị - những y, bác sĩ và tình nguyện viên đã bỏ Tết của gia đình để cho mọi gia đình có Tết!”.
Mới đây, Trấn Thành đã cùng bà xã Hari Won và những người bạn thân thiết đón sinh nhật muộn. Qua hình ảnh chia sẻ, hầu hết mọi người đều diện trang phục giản dị và vô cùng rạng rỡ. Đặc biệt, giọng ca “Anh cứ đi đi” bất ngờ trở thành nhân vật chiếm trọn spotlight bởi vòng 2 lùm lùm khi diện trang phục rộng.
Thậm chí dưới bài đăng, một số cư dân mạng còn đặt ra nghi vấn bà xã Trấn Thành đang mang thai và đồng loạt để lại bình luận: “Nhìn chị Hari giống có bầu quá à”, “Hari Won có bầu rồi chúc mừng nha”...
Tuy nhiên, người hâm mộ lại cho rằng việc mặc trang phục rộng vốn là thói quen của Hari Won. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ vướng tin đồn mang thai.
Năm 2016, Trấn Thành và Hari Won chính thức “về chung một nhà”. Sau 5 năm bên nhau, cặp đôi vẫn chưa có “tin vui”. Nguyên nhân là vì nữ ca sĩ từng mắc bệnh ung thư cổ tử cung, dù đã điều trị thành công nhưng ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến chuyện sinh nở. Chính vì vậy, người hâm mộ càng thêm mong mỏi điều kỳ diệu xảy ra, tổ ấm nhỏ của vợ chồng “A Xìn” sẽ sớm xuất hiện một thiên thần nhỏ.