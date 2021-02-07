Con gái bị mỉa mai là ‘hoa hậu miệt vườn’, Pha Lê liền đáp trả cực gắt

Hậu trường 07/02/2021 11:17

Trước bình luận mỉa mai con gái của một cư dân mạng, nữ ca sĩ Pha Lê đã có màn đáp trả cực gắt khiến anti-fan phải câm nín.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Pha Lê hào hứng khoe ảnh con gái ngày càng xinh xắn đáng yêu kèm dòng trạng thái: “Ngày xưa lúc mang bầu em Ốc thật sự là sợ em ấy xấu lắm luôn. Gen Hàn Quốc nên hồi hộp điên lên, xong tôi mới vào mạng search ‘em bé Hàn Quốc’ thì ôi thôi toàn mắt bé tí xong xếch ngược lên.

Kéo mãi, kéo mãi với tia hi vọng nhỏ nhoi thì thấy hình bé gái này, thế là gửi chồng xong cài hình nền điện thoại luôn, ngày nào cũng nhìn xong cầu em Ốc được vậy. Kết quả đây, không tin cũng phải tin các mẹ à. Mẹo các cụ ngày xưa chỉ rất ra gì và này nọ nhé”.

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Con gái Pha Lê (bên phải) - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, bé Ốc - con gái Pha Lê trông cực đáng yêu và kháu khỉnh với sống mũi thon gọn, đôi mắt sáng cùng khuôn miệng chúm chím. Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại lời khen cho cô bé.

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Những khoảnh khắc cực đáng yêu của con gái nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Trong đó, một người bạn của Pha Lê đã dự đoán bé Ốc sẽ thành hoa hậu tương lai: “Lớn lên hoa hậu chắc luôn”. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là một cư dân mạng đã tiếp lời người này với bình luận khá khó nghe và có phần mỉa mai: “Hoa hậu miệt vườn”.

Ngay lập tức, Pha Lê đã đáp trả cực gay gắt, mắng anti-fan là "biến thái". Sau đó, khi được người bạn lên tiếng bênh vực, Pha Lê cũng thẳng thắn cho biết dạo này nhiều “anh hùng bàn phím” thích khẩu nghiệp: “Dạo này bàn phím cho phép người ta khẩu nghiệp không giới hạn từ trẻ nhỏ tới người già. Ngôn từ kinh khủng vô văn hóa vô cùng bạn ơi”.

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Pha Lê trước nay không ngần ngại nói chuyện tay đôi với anti-fan –  Ảnh: FB

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Pha Lê và ông xã điển trai - Ảnh: FB

Đầu năm 2020, Pha Lê và bạn trai người Mỹ gốc Hàn công khai hẹn hò. Đến tháng 8/2020, cặp đôi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Sau đó 2 tháng, nữ ca sĩ chính thức hạ sinh con gái đầu lòng cho ông xã.

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