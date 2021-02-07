Từng bị chê già nua, bà xã Quý Bình tung loạt ảnh mới chứng minh nhan sắc thăng hạng đầy trẻ trung

Hậu trường 07/02/2021 09:44

Loạt khoảnh khắc mới nhất của bà xã Quý Bình – nữ doanh nhân Ngọc Tiền trên mạng xã hội nhận về nhiều lời khen từ công chúng.

Tháng 12/2020, đám cưới của diễn viên Quý Bìnhdoanh nhân Ngọc Tiền đã diễn ra trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè và người hâm mộ. Thời điểm đó, bà xã Quý Bình nhận được nhiều bình luận không hay về ngoại hình. Cụ thể, một số cư dân mạng cho rằng Ngọc Tiền kém sắc, già nua hơn chồng.  

Việc chênh lệch tuổi tác và ngoại hình khiến cuộc hôn nhân của Quý Bình bị nhiều người bàn tán, thậm chí cả hai còn bị gọi là “đôi đũa lệch”.

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Bà xã Quý Bình tên là Ngọc Tiền, đang là tổng giám đốc của một công ty bất động sản và hơn nam diễn viên nhiều tuổi - Ảnh: FB

Trước những ý kiến chê bai này, Ngọc Tiền cho biết Quý Bình yêu cô không phải vì ngoại hình trẻ đẹp. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, việc trở thành vợ của một diễn viên nổi tiếng đã khiến nữ doanh nhân chăm chút hơn cho nhan sắc của mình.

Trong loạt ảnh mới nhất trên trang Facebook cá nhân, bà xã Quý Bình khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo trẻ trung, năng động. Qua hình ảnh chia sẻ, Ngọc Tiền diện trang phục thể thao cá tính khoe vóc dáng thon gọn dù đã là mẹ 2 con. Nhiều khán giả nhận ra nữ doanh nhân đã cắt tóc ngắn và nhuộm màu mới.

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Bà xã Quý Bình tự tin khoe nhan sắc trẻ trung - Ảnh: FB

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Nữ doanh nhân 7x khiến nhiều người ghen tỵ vì vóc dáng thon gọn - Ảnh: FB

Có thể thấy, nhờ đầu tư làm đẹp nên không thể phủ nhận rằng Ngọc Tiền ngày càng trẻ ra sau gần 2 tháng kết hôn. Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc hiện tại của bà xã Quý Bình: "Chị đẹp quá", "Ngày càng trẻ nha bạn ơi", "Xinh quá nè chị", "Dáng chị đẹp ghê"...

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Từ khóa:   diễn viên Quý Bình Quý Bình và vợ doanh nhân Ngọc Tiền

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