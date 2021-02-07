Ngày 9/12/2020, cả showbiz Việt chấn động trước thông tin danh hài Chí Tài qua đời vì đột quỵ ở tuổi 62. Sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ khiến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không khỏi xót xa, tiếc thương.

Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi - Ảnh: Internet

Sau sự ra đi của ông xã, Phương Loan gần như suy sụp hoàn toàn. Theo chia sẻ của ca sĩ Don Hồ, cô thường xuyên khóc thầm vì nhớ chồng. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn cho biết Phương Loan đang cố gắng tìm hướng đi cho bản thân.