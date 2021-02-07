Sau gần 2 tháng ông xã qua đời, hình ảnh tươi tắn của vợ cố NS Chí Tài khiến nhiều người ấm lòng

Hậu trường 07/02/2021 07:12

Qua khoảnh khắc mới nhất được chia sẻ trên mạng xã hội, bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài – ca sĩ Phương Loan đã dần lấy lại tinh thần sau mất mát.

Ngày 9/12/2020, cả showbiz Việt chấn động trước thông tin danh hài Chí Tài qua đời vì đột quỵ ở tuổi 62. Sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ khiến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không khỏi xót xa, tiếc thương.

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Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi - Ảnh: Internet

Sau sự ra đi của ông xã, Phương Loan gần như suy sụp hoàn toàn. Theo chia sẻ của ca sĩ Don Hồ, cô thường xuyên khóc thầm vì nhớ chồng. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn cho biết Phương Loan đang cố gắng tìm hướng đi cho bản thân.

Chính vì vậy, ai nấy đều mong mỏi Phương Loan sẽ sớm vượt qua nỗi đau và tìm được niềm vui trong cuộc sống.

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Cuộc hôn nhân hạnh phúc của Phương Loan và Chí Tài khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB
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Bà xã cố nghệ sĩ liên tục để lộ đôi mắt sưng húp vì nhớ thương chồng - Ảnh: FB

Mới đây, một người bạn thân thiết đã chia sẻ loạt hình ảnh mới nhất của Phương Loan lên trang cá nhân. Qua những hình ảnh đăng tải, nữ ca sĩ diện trang phục giản dị và tươi cười rạng rỡ bên mọi người.

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Trước thềm năm mới, bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài tươi cười rạng rỡ cùng người thân trong gia đình - Ảnh: Internet
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Khán giả cũng cảm thấy yên tâm khi Phương Loan vui vẻ hơn trước - Ảnh: Internet
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Phương Loan đang dần vượt qua nỗi mất mát to lớn - Ảnh: FB

Có thể thấy, bà xã Chí Tài đã phần nào lấy lại tinh thần và đang dần cân bằng lại cuộc sống sau biến cố lớn. Nụ cười và khuôn mặt tươi tắn của Phương Loan khiến nhiều người không khỏi ấm lòng. Nhiều khán giả để lại bình luận mong nữ ca sĩ giữ gìn sức khỏe và sống hạnh phúc.

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Từ khóa:   bà xã Chí Tài NS Chí Tài ca sĩ Phương Loan

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