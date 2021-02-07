Sau loạt ảnh ‘tình bể bình’ với Thắm Bebe, Hoàng Anh viết hẳn tâm thư dài gửi đến cô nàng

Hậu trường 07/02/2021 14:08

Tâm thư dài nam diễn viên Hoàng Anh gửi đến bạn diễn Thắm Bebe trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Hậu ly hôn Quỳnh Như, Hoàng Anh liên tục vướng tin đồn “phim giả tình thật” với bạn diễn Thắm Bebe. Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai thường xuyên chụp hình thân mật và “thả thính” nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Hoàng Anh và Thắm Bebe đều phủ nhận chuyện hẹn hò và khẳng định cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết.

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Cặp đôi bị nghi hẹn hò vì thường xuyên chụp ảnh tình tứ - Ảnh: FB

Gần đây, khi cùng tham gia ghi hình cho một chương trình giải trí, Hoàng Anh tiếp tục gây chú ý với loạt khoảnh khắc tình tứ bên bạn diễn xinh đẹp.

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Trước mọi ồn ào thị phi, cặp đôi vẫn vô cùng thân thiết - Ảnh: FB

Mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” đã viết một tâm thư dài gửi đến Thắm Bebe. Theo đó, anh khẳng định khoảng thời gian khó khăn vừa qua, nếu không có Thắm Bebe bên cạnh thì anh không còn là chính mình. Hoàng Anh cho biết Thắm Bebe là người luôn lắng nghe, chia sẻ và động viên để anh có thể bước tiếp.

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Bài đăng của Hoàng Anh - Ảnh: FB

Cuối bài đăng, nam diễn viên nhấn mạnh: “Mọi người quay lưng với tôi, chỉ mỗi cô quay lại nhìn tôi, cạnh kề tôi. Mọi người vẫn sẽ nghĩ tôi và cô cứ hay đi cạnh nhau, còn tôi nghĩ nếu không có cô đi cùng, tôi chẳng biết cạnh ai. Ai nghĩ tôi thế nào, tôi không bận tâm. Nhưng tôi rất đang muốn gửi lời cảm ơn cô công khai như thế này, vì tôi cảm thấy mang ơn cô những tháng ngày vừa qua. Vài dòng cho cô bạn này dịp cuối năm”.

Dưới bài đăng, bạn bè cũng gửi nhiều lời động viên đến Hoàng Anh: “Cứ cảm thấy mình hạnh phúc là được rồi, chúc em năm mới nhiều mạnh khỏe”, “Đúng rồi mình hãy làm những gì cho mình và hãy sống cho mình”, “Mặc kệ dư luận và những lời chỉ trích đi anh”…

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Từ khóa:   diễn viên Hoàng Anh Thắm Bebe Hoàng Anh và Quỳnh Như

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